Noma (Copenhague), del padre de la nueva cocina nórdica René Redzepi, vuelve a encabezar la lista 'The World's 50 Best Restaurants', que ha regresado esta martes tras un parón causado por la covid -la última se publicó en junio de 2019- y como muestra de la progresiva vuelta a la normalidad de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.

Seguido por otro danés, Geranium, por cambiar de ubicación a Noma se le ha permitido volver al número 1, aunque ya lo hubiera ocupado y debiera quedar fuera de estas votaciones para formar parte del selecto grupo de 'The Best of the Bests', como el español El Celler de Can Roca o el italiano Osteria Francescana.

Este es el ránking completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2021 por más de mil expertos congregados por la revista británica 'Restaurant'.