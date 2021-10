El almuerzo es uno de los actos más 'sagrados' de la cultura popular de nuestra tierra. Todo buen castellonense sabe muy bien que detrás de un almuerzo hay una tradición muy ligada al territorio y ha pasado de generación en generación.

Estos días se ha viralizado una imagen en las redes en la que un señor protagoniza una escena icónica. En ella se aprecia a un hombre solitario con una pose tranquila dispuesto a realizar el acto más importante del día.

Una popular cuenta de Twitter relacionada con el mundo de la gastronomía valenciana, conocida como 'Cacau D'Or', se hizo eco de la escena. Este perfil se centra básicamente en subir contenido sobre la que ellos mismo denominan #LaCulturaDelAlmuerzo. La fotografía no está datada ni localizada, pero viendo el contexto, de sobra es sabido que podría ser cualquier punto de la geografía valenciana.

La imagen no tardó en recibir más de un centenar de 'me gusta' y comentarios en los que los usuarios aplaudían la actitud del señor frente a la vida. La misma cuenta mencionada acompañó la imagen con la siguiente frase: "L’esmorzador sempre té una actitud positiva davant la vida. I si algún dia no pot fer comboi amb els amics se la suda" .