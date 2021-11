Tres panaderías de Castellón, entre las mejores de España

Los castellonenses tienen la oportunidad de degustar en su provincia tres de los mejores panes que se hacen en España. Así lo establece en su edición del 2021 la Ruta del Buen Pan, una lista creada hace tres años por Panatics, entidad española de promoción del pan artesano. En ella se incluyen los 80 establecimientos que ofrecen un mejor producto, a los que se hace entrega de una estrella, la Dir-Informática, a imagen de la Michelin de los restaurantes.

Son Panadería Blanch, de Castelló, y Morente Panaderos, de Benicarló, que repiten por segundo año consecutivo en el 'olimpo' del pan en España; y el Forn Carrer Morella de Sant Mateu. Todos ellos recibirán el galardón en el marco de la próxima feria Mediterránea Gastrónoma, que se celebra del 7 al 9 de noviembre en Feria Valencia.

"Es el producto más barato y, sin embargo, es en lo que más se escatima". Lo explica Bienve Valcarcel, que junto a su marido Antonio regenta la Panadería Blanch --que se divide en dos locales, uno en la calle Zaragoza y otro en la calle Cataluña--. Una trayectoria de 108 años en Castelló avala al establecimiento, además de numerosos premios a nivel provincial y autonómico, como la Miga de Oro de la Comunitat Valenciana, que ganó en 2019.

Desconocimiento

A su juicio, alrededor del pan hay mucho desconocimiento, pese a ser de consumo diario, y avisa de las consecuencias que ello tiene para la salud: "Nosotros hacemos pan de larga fermentación. Pero hay muchos otros que se venden que no han hecho la fermentación, y en ese caso este proceso se hace en el estómago de la persona que lo consume. Si alguna vez te has comido un bocadillo y has tenido la sensación de que te están pinchando en el estómago, es por eso". De hecho, detalla, se ha establecido una relación entre el consumo de panes industriales y el cáncer de colon.

Morente Panaderos es también un obrador de tradición familiar y se pueden conseguir sus productos a través de la web, como por supuesto el pan --con combinaciones sorprendentes, como el de alga wakame--, cocas, dulces... "Si la primera estrella nos hizo felices, esta el doble después de los tiempos vividos", indicó el maestro panadero Carlos Morente a través de las redes sociales.

El que se estrena en esta lista es el Forn Carrer Morella, un establecimiento cuyo trabajo ya había reconocido la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas), ya que en el 2019 quedó segundo en el premio al mejor pan de la provincia.

La sugerencia del día en la panadería es pan de chapata con cebolla caramelizada, que sugieren cortar en rebanadas para asarlas en la parrilla y "añadirle queso de cabra, y caramelizarlo con azúcar y la ayuda de un sulfato y un huevo de guayaba".