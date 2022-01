“La innovación es adelantarte al tsunami y un gastrobar es la evolución de la cocina. Cuando estuve en Castelló cené en el 15 Tapas y lo representa perfectamente, porque en otros sitios te puedes tirar dos horas y media comiendo, pero ahí vas, comes bien y te diviertes”. Quien lo dice no es un cualquiera, se trata de Ferran Adrià, sin duda uno de los cocineros más reputados de la historia a nivel internacional, que como ven descubrió un templo del buen yantar que a buen seguro ya conocían nuestros lectores. Y si no lo han visitado aún, ya están tardando…

Cuando le preguntamos a Yaso, jefe de sala del 15 Tapas, por el secreto del éxito de este establecimiento que ya ha cumplido 10 años de historia (y los que le quedan), responde lo siguiente: “Apostamos por la calidad, por el producto de temporada y proximidad. Además lo hacemos con precios ajustados, pues pese al actual incremento de costes no hemos trasladado ese aumento al cliente”. Yaso es junto a Said, el cocinero, y José Romero, uno de los tres accionistas del gastrobar, que abre de lunes y sábados para ofrecer comidas y cenas. “Ahora, desde que contamos con Estrella Galicia como cerveza principal con tirador, también viene mucha más gente para el tardeo de los viernes y sábados”, añade el jefe de sala del popular local. Como bien dice su nombre, el local integrado en el Grupo La Guindilla contaba en su apertura con 15 tapas, a las que se sumaban las sugerencias del día. “Ahora la carta es un poco más amplia porque no somos capaces de retirar algunos de nuestros platos, ya que tenemos clientes que vienen de forma habitual para comer nuestra ensaladilla, nuestras bravas, nuestras manitas o alcachofas con jamón, pero mantenemos las sugerencias”, añade Yaso, que desvela uno de estos platos extras más solicitado en la actualidad: “Esta semana por ejemplo tenemos quisquilla, foie o anchoas, pero uno de los que más se piden es una alcachofa que primero hervimos y después freímos. La alcachofa se abre en flor y los clientes pueden mojarla en una salsa de queso de pueblo con trufa rallada tuber melanosporum cogida en el campo, no cultivada". Para chuparse los dedos… Especialistas en vinos Aparcando por un momento la comida preguntamos a Yaso por la carta de vinos con la que cuenta el gastrobar: “No es una carta muy extensa, pero sí es muy variada y contamos con vinos diferenciales de bodegas muy pequeñas que es difícil encontrar en Castellón porque no están en el circuito comercial. Tenemos botellas de toda España e incluso alguna del extranjero”. Tanto Yaso como Said cuentan con una vasta experiencia en la materia y además cuentan con un grado de sumillería que acredita sus conocimientos en la materia: “La mayoría de los clientes, sobre todo los más habituales, se dejan aconsejar y rara vez fallamos”. Especialistas en ‘cremaets’ Siguiendo con los líquidos (ojo por cierto a la selección de ginebras Premium que ofrecen), nos centraremos en su premiado cremaet. “Hace unos años ganamos un concurso”, recuerda Yaso, que desvela la principal diferencia de esta tradicional y autóctona bebida: “Ponemos ralladura de naranja; también un poco de limón, y por supuesto canela y granos de café, pero quizá la mayor diferencia está ahí, en la corteza de naranja con la que quemamos el licor”. Lo prometido es deuda y volvemos a la comida. Preguntamos al jefe de sala del céntrico establecimiento ubicado en la calle Ruiz Vila, 7, de la capital de la Plana por los platos más solicitados. Esto contesta: “Las alcachofas con huevo y jamón; la ensaladilla rusa con langostinos; las patatas bravas con piel, que hacemos con dos cocciones porque primero van al horno y luego las freímos; el wok de sepia; el calamar de playa; el pulpo confitado; el steak tartar de buey; las manitas de cerdo rellenas de carrillera; el chuletón madurado de 90 días; y de postre, sin duda las torrijas con helado de turrón”. Quasi res porta el diari! Te puede interesar: Gastronomía El Sentidet, de Onda, un valor seguro en la cultura del almuerzo Castellón Casa Herminia y su misterioso carajillo XXL, un acierto seguro para el ‘esmorzaret’ en La Pobla Tornesa Cada plato cuenta con un esmerado proceso de elaboración, que como decíamos antes comienza en la adquisición de la materia prima: “Ahora están saliendo mucho los quesos de Castellón que compramos en Almedíjar o Les Coves. En las patatas bravas, para hacer la salsa usamos hueso de jamón o ñoras. En steak tartar, la yema del huevo la sopleteamos en mesa… Cada plato tiene algo diferencial”. El local, que cuenta con un aforo de 28 sillas en terraza y 46 en el interior, como ven no dejará indiferente a nadie. Bon profit!