Seis horas y media. Ese es el escaso tiempo que tendrá el panadero de moda de Castellón para conquistar a partir de este sábado al exigente jurado del Campeonato Nacional de Panadería Artesana, del 19 al 22 de febrero en Intersicop, en el recinto ferial de Madrid (IFEMA). Antonio García Blanch, el alma máter de la Panadería Blanch en Castelló, competirá contra otros ocho profesionales de la panadería por lograr ser el mejor de España, un título que llenará de orgullo a quien lo posea la próxima semana, pero que, en todo caso "no querrá decir que quien lo gane sea el mejor; simplemente habrá tenido el mejor día", dice Antonio.

El reto es mayúsculo: 390 minutos para elaborar un amplio surtido panadero, comenzando por 14 piezas de pan de masa madre, 15 cruasanes, 15 hojaldres, 30 brioches y otras dos piezas que se dejará a la imaginación de cada maestro panadero.

"Hay que hace un snack. Y el mío no podrá tener más relación con Castelló. Se llama 'Tributo al Ximo', cogiendo como base el relleno de nuestro tradicional ximo", comenta Antonio en su paso por el programa de Medi TV 'La Panderola'.

"No me quedo con resultados, sino con el trayecto, con todo lo que he entrenado y todo lo que he aprendido que me ha permitido crecer como profesional. Si suena la flauta, contento; si no, también contento"

La otra pieza que pedirá el jurado será una elaboración artística sobre un "elemento, monumento, edificio o imagen que represente a tu comunidad", dicen las bases del concurso. Antonio volverá a homenajear a su querida ciudad para enamorar a los jueces y acercarse a un logro que, recalca, "es un poco lotería". "No me quedo con resultados, sino con el trayecto, con todo lo que he entrenado y todo lo que he aprendido que me ha permitido crecer como profesional. Si suena la flauta, contento; si no, también contento".

El primero en entrar a escena

El 'artista' de la panadería castellonense tendrá un pequeño hándicap en su participación en este Campeonato de España, ya que le tocará abrir la competición, con todo lo que ello conlleva. "Siempre es más arriesgado, ya que eres el primero en tener la toma de contacto con el escenario donde vas a competir", explica Antonio, que en el siguiente vídeo nos muestra una de sus elaboraciones favoritas: el pa de tona.