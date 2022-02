No ha podido ser elegido el mejor panadero artesano de España. Pero tampoco le importa. Antonio García Blanch, estandarte de la cuarta generación de Panadería Blanch, hace tiempo que es consciente de que ha ganado el campeonato que más le importa: el de ofrecer a sus clientes de sus despachos en la calle Zaragoza y la calle Cataluña de Castelló lo mejor de sí mismo.

El pasado sábado Antonio realizaba su presentación en el certamen nacional celebrado en Madrid. Un asturiano, Samuel Suárez fue el vencedor del campeonato, pero el castellonense no se fue de vacío de la capital de España, todo lo contrario. En la vitrina de su establecimiento podrá exponer a partir de ahora uno de los tres premios especiales que concedió el jurado del Campeonato de España de Panadería Artesana, quizás el más valorado: el de la 'Implicación, Actitud y Compañerismo'.

"Estoy más que satisfecho con mi labor", cuenta a Mediterráneo Antonio García, ya más relajado y liberado del estrés de los últimos días. "Me comentan que ha sido la edición en la que más nivel ha habido, pero es todo un orgullo haber podido estar entre los nueve mejores panaderos de España", señala el castellonense, al que le perjudicó el hecho de abrir fuego en la competición. "Me penalizó no conocer las máquinas con las que iba a trabajar. Solo pude practicar con ellas unos 10 minutos antes de poner a hacer las elaboraciones del concurso", lamenta Antonio, algo molesto por no haber podido ofrecer al jurado la mejor versión de la que es una de sus especialidades: los cruasanes.

Pero en lo que sí logró su objetivo Antonio fue en impregnar de Castelló el escenario de IFEMA. La capital de la Plana y la provincia impregnaron cada una de sus elaboraciones, con la naranja, la carabassa y el popular ximo como protagonistas. Y claro está, las fiestas de la Magdalena.

La 'Romería de les Canyes', al horno

Uno de los actos principales de las fiestas fundacionales de Castelló, la Romeria de les Canyes, fue el leit motiv de su creación artística en este Campeonato de España, con la caña, la cinta y el rotllo más sabrosos que se conocen. "Utilicé tres masas diferentes. Una glucoseada para las cañas y la cinta, y masa de pan y anisetes para el rotllo. La base era del típico panquemao", explica Antonio sobre su elaboración. Una plancha con el dibujo de la ermita de La Magdalena completó la composición.

'Tributo al Ximo' y sabores de la 'terreta'

Para uno de sus snacks estrella, Antonio se basó en el ximo de tota la vida. Su Tributo al Ximo fue una de las piezas más valoradas por el jurado, afortunados de ser los primeros en probar esta elaboración con "una masa hojaldrada bicolor y el relleno tradicional del ximo que todos conocemos". Los sabores de la terreta quedaron plasmados también en sus bocaditos de esgarraet; el brioche "muy especial, del terreno", con calabaza y naranja; la Bomba de Chocolate, una pieza "bicolor y hojaldrada, con brownie de naranja y con mermelada de naranja amarga"; o la variación de la ensaimada creada para la ocasión para "plasmar algo típico de Castelló", rellena de crema de almendra y con textura de panetone, otra de las especialidades marca de la casa.

"Lo que gustó mucho es que todo lo que presenté en este certamen se puede ofrecer al público". Y en eso está ahora Antonio, para deleite de sus satisfechos clientes, que en los últimos años han ido a más, atraídos por el boca a boca del buen hacer de este panadero vocacional. "Es el mejor premio de todos; el reconocimiento de la gente", admite Antonio, siempre dispuesto a innovar y a salir de la "zona de confort" para competir en un sector con cada vez más competencia.

35 variedades de pan

"Siempre estoy luchando, estudiando y trabajando para poder ofrecer panes funcionales, nutricionales... Calidad por encima de todo", destaca este panadero de Castelló, para quien "el pan es barato o caro dependiendo de la calidad". "A mí, si me ofreces por 50 céntimos un pan que se ha hecho en 10 minutos me parece carísimo; en cambio, un pan de calidad siempre será barato", razona Antonio García.

En Panadería Blanch ofrece 35 variedades de pan diferentes a una clientela "cada vez más joven" y que adquiere el producto para toda la semana. "Garantizamos que, descongelado a temperatura ambiente, nuestro pan queda prácticamente igual que recién hecho". Palabra de Antonio. Palabra de uno de los mejores panaderos de España.