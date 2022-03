Dabiz Muñoz fue elegido el mejor cocinero del mundo en el top 100 mundial de la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021. Debe ser esta, así como el indudable éxito de sus proyectos empresariales en hostelería, una razón más que suficiente para atenderle en sus consejos relativos a la cocina. Pues bien, el último ha creado cierta controversia pues derriba uno de los mitos más asentados a nivel culinario: La pasta se cocina con aceite.

En Italia aseguran que esta práctica es poco menos que un crimen, pues consideran que el aceite de oliva con su potente sabor afecta a la textura de la pasta cuando está cocinada y evita que absorba bien la salsa. En España algunos ya la empleaban para que no se pegara, pero el chef ha aclarado cuál es el verdadero motivo por el que él utiliza el 'oro verde' en sus platos de pasta italiana.

"Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva", asegura Dabiz Muñoz a través de su perfil de Instagram. Los italianos podrán pensar que esto es un crimen de proporciones insospechadas, pero lo cierto es que él tiene un truco que ha compartido con todos a través de esta conocida red social.

"El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo; el aceite es para que cuando echéis la pasta y se forme esa espumita que empieza a cocer, no se os salga el agua por fuera y se os rebose", asegura Dabiz Muñoz a través de su perfil.

Dabiz Muñoz ha explicado este truco mientras preparaba pasta al estilo Agus en homenaje a su padre, que le preparaba oreja con salsa picante. El chef ha empleado la base para elaborar una salsa de tomate picante en una receta que no ha dejado indiferente a nadie.