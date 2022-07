¿Cuál es la diferencia entre carajillo y ‘cremaet’? Quién mejor que Bruno, actual gerente del bar El Refugio de Benicàssim, elegido recientemente como uno de los mejores bares de almuerzos de Castellón, para explicarlo: “Muchos clientes piden ‘cremaet’, pero en Castellón el ‘cremaet’ ya es café con licor quemado. Da igual que sea coñac o ron, en este bar al menos siempre está quemado”. Prosigue el especialista en ‘esmorzars’ de la siguiente manera: “Lo que en el resto de España dicen carajillo, café con licor sin quemar, aquí le decimos café valenciano. Si piden un ‘cremaet’ de ron o coñac preguntamos si quieren que lleve café también”.

Desentrañada por tanto la diferencia, ¿cómo es el carajillo de El Refugio? “El licor lo quemamos en el momento y con cazuela de barro. Solo tenemos preparado el ron o coñac con el azúcar y cuando lo pide el cliente lo preparamos en el momento”, añade Bruno, que a la hora de acompañar los tres ingredientes básicos –café, licor y azúcar-, añade ralladura de limón y dos granos de café: “También los hay que piden canela, así que le damos el bote y que se echen la que quieran”. Polémicas al margen, lo que queda claro es que para disfrutar de un buen carajillo ‘cremaet’ de Castellón, uno de los bares de referencia es este situado en la urbanización La Parreta.

Mucho más que carajillo

Para ser elegido como uno de los mejores bares de almuerzos en una provincia que entiende tanto de almuerzos como la nuestra, queda claro que en El Refugio son especialistas en muchas más materias que en el café. Entre ellas, el paté a la plancha, otra de las particularidades de la ‘terreta’. Y es que el bocadillo de paté refugiano es uno de los que más pide la fiel clientela del tradicional bar: “La gente pregunta si hacemos el paté a la plancha porque no es normal verlo fuera de Castellón y se sorprenden de que lo preparemos así. Lo acompañamos de huevo frito, bacon, lechuga y tomate”. Más bocadillos que salen a menudo son los de sepia, pechuga de pollo, longanizas con patatas, lomo, tortilla de patata… “Pueden combinar los ingredientes como quieran”. Las posibilidades son por tanto infinitas y entre ellas no faltan la cebolla frita, el pimiento, la tortilla francesa e incluso tortilla de queso.

Dejando a un lado los bocadillos, en El Refugio de Benicàssim destaca la cantidad de platos a degustar en una extensa barra: “La gente entre semana pide más bocadillos porque tienen menos tiempo, pero los fines de semana les apetece más las cazuelas en las que tenemos desde bacalao frito a sepia, pulpo, calamares, albóndigas, morcilla de Burgos…”. Entre estos platos capítulo aparte merece el pulpo, que el propio cocinero Juaner explica para que a los lectores se les haga la boca agua: “Pochamos la patata y la cebolla en aceite y cocemos el pulpo roquero del Grau de Castelló con laurel, sal y pimienta en grano, como el pulpo a la gallega. Una vez cocido lo cortamos a cuchillo y lo ponemos encima de la patata en una cazuela, y acabamos con pimentón ahumado sal en escamas y aceite de oliva. Es una manera de hacer pulpo a la gallega de una forma más asequible para todos los bolsillos por unos 6.50 euros la cazuela”.

El precio de los almuerzos y comidas es uno de los atractivos de este bar, que demuestra a diario que la calidad no está reñida con el precio económico. “El menú de entre semana cuesta 11 euros, el del sábado, 14 porque la comida es más elaborada e incluimos platos como el solomillo que no están de lunes a viernes, y el menú de los domingos ya sube a 18 porque hay tres entrantes y un principal a elegir entre arroz, carne o pescado”. En cuanto a los almuerzos, un bocadillo, bebida y café, acompañados por cacaos y olivas, sale por 7 euros, que suben a 8,50 con un plato combinado. Un placer al alcance de todos los bolsillos.

Casi 40 años de historia

La familia Parrilla García tomó las riendas de El Refugio en el año 1984. El padre de Bruno, Juan, ya contaba con una importante experiencia en el sector, pues dirigió anteriormente Las Barracas o los bares de los campings Bonterra, Gran Avenida o Azahar. “El bar estaba embargado y abandonado; no tenía nada que ver con cómo está ahora. Cuando lo compramos yo tenía 8 años, pero no se me olvida”, recuerda Bruno. Hace 20 años que su padre falleció, asumiendo entonces más responsabilidad su madre, Flora, que estaba en la cocina, y después de las experiencias de sus dos hermanos finalmente ha sido Bruno quien se mantiene al frente, con su madre ya felizmente jubilada.

En la actualidad son siete los empleados con los que cuenta Bruno, que suele estar en la barra, y juntos gestionan así El Refugio, con aforo para unas 80 personas. En cuanto al horario, en verano abren todos los días desde las 8.30 horas hasta las 16.30, ampliando hasta las 18.00 los fines de semana. “Solo damos almuerzos y comidas”, asume.

Con un 'polémico cliente’

La ‘parroquia’ que visita a diario El Refugio es numerosa y variada. Los fines de semana pueden servir hasta un centenar de almuerzos diarios: “Viene mucha gente adrede que vienen en coche, andando o en bicicleta”. Destaca Bruno que conviven a diario en sus mesas clientes de todas las edades y extracciones sociales: “Desde estudiantes, trabajadores, empresarios… aquí viene todo el mundo”.

Entre las caras conocidas que han pasado por su bar recuerda una que no pasó precisamente desapercibida: “Hace poco vino Santiago Abascal y me hice una foto con él como me la habría hecho con Pablo Iglesias por ser alguien conocido, pero el cachondeo que hubo con los amigos fue importante porque los hay que están muy a favor y otros muy en contra”. El líder de Vox, como muchos otros clientes, aprovecharon la proximidad del bar con la salida de la AP-7 para visitar este ‘templo’ del buen almuerzo de Castellón. “Me dijo que le gustó la comida y yo contento porque aquí mientras paguen todos son bienvenidos”, concluye entre sonrisas.