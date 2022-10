En España existen más de 80.000 restaurantes, pero poco más de mil de ellos, en concreto 1.262, figuran en la prestigiosa Guía Michelin. Entre ellos, 12 están situados en la provincia de Castellón. A la última edición de la lista se han sumado además dos novedades como son Alessandro Maino, de Castelló, y Le Vin Rouge Maître-Cavista, de Orpesa. A nivel autonómico son nueve las novedades, mientras que son 65 los restaurantes incluidos en la última actualización en ámbito nacional.

Entre los 12 establecimientos seleccionados aparecen tres de ellos con una estrella Michelin, como son Atalaya (Alcossebre), Cal Paradís (Vall d’Alba) y Raúl Resino (Benicarló), mientras que cinco de ellos destacan por su fantástica relación calidad-precio, por lo que se encuentran dentro de la lista Bib Gourmand. Hablamos de Vinatea, Mesón del Pastor y Daluan (Morella), Le Bistrot Gastronómico (Castelló) y Pau (Benicarló).

Los 12 restaurantes de Castellón seleccionados por la Guía Michelin

Castelló: Alessandro Maino (Cocina francesa contemporánea)

Dirección: Rei En Jaume 5, Castelló de la Plana, 12001, España

Precio medio: 22 - 70 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Su interesante propuesta, con guiños galos e italianos, ve la luz a través de la carta y de varios menús (ejecutivos los días laborables y gastronómicos los fines de semana).

Castelló: Le Bistrot Gastronómico (Cocina fusión)

Dirección: Temprado 12, Castelló de la Plana

Precio medio: 30 - 40 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Un establecimiento sencillo, simpático e informal donde se busca que la gente disfrute al máximo. Los chef-propietarios, que alternan su labor en los fogones con el trabajo en la misma sala para explicar todos los platos, apuestan por una cocina actual que fusione sabores y productos de diferentes partes del mundo, siempre con coherencia, delicadas texturas y unas cuidadas presentaciones. Ofrecen gran variedad de fórmulas o menús para que la propuesta, en lo posible, sea compartida y comentada por toda la mesa. ¿Su máximo anhelo? Qué el cliente sienta una gran explosión de sabor en su boca.

Morella: Vinatea (Cocina tradicional)

Dirección: Blasco de Alagón 17, Morella

Precio medio: 39 - 45 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Restaurante de ambiente familiar ubicado en una casa rehabilitada del s. XII que, a su vez, forma parte de una céntrica y atractiva calle porticada. En su interior podrá ver como convive la sala, de línea clásica-actual, con un curioso pozo del s. XIII y una bodega acristalada que tienen en el sótano. Aquí apuestan, a través de su carta y de un menú degustación (Raíces), por una cocina que retoma el recetario tradicional morellano, bien actualizado en la técnica, de elaboradas presentaciones y haciendo siempre hincapié tanto en los productores locales como en las materias primas de temporada.

Morella: Mesón del Pastor (Cocina regional y tradicional)

Dirección: Cuesta de Jovani 7, Morella

Precio medio: 20 - 37 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Casa de ambiente clásico-regional ubicada en el casco viejo de la ciudad amurallada. Tras su atractiva fachada en piedra encontrará un edificio de dos plantas, la superior actual-funcional y la inferior dominada por su elegante rusticidad. Trabajan mucho con productos autóctonos, cinegéticos, carnes rojas a la brasa de encina... y triunfan con sus jornadas gastronómicas, dedicadas a las setas (noviembre-diciembre) y a las trufas (enero-febrero). ¿Ha visto en las escaleras unas coloristas figuras de papel? Recuerdan las famosas fiestas de El Sexenni, que se celebran en Morella cada seis años.

Morella: Daluan (Cocina moderna y tradicional)

Dirección: Callejón Cárcel 4, Morella

Precio medio: 50 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Una de las opciones más sugerentes para comer mientras visita esta encantadora localidad, llena de cuestas y callejones con historia. Presenta una tranquila terraza que ocupa casi toda la calle y el comedor en la 1ª planta, este último actualizado con gusto. La carta, fiel a una cocina tradicional renovada que siempre exalta el producto local de temporada, cuida los sabores de la zona (Croquetas morellanas, Paletilla de cordero lechal al horno...) y se completa con un sorprendente menú degustación. Esté atento a sus jornadas gastronómicas, pues... ¡suelen triunfar con las setas y las trufas!

Vall d’Alba: Cal Paradís (Cocina creativa)

Dirección: Avenida Vilafranca 30, Vall d'Alba

Precio medio: 50 - 125 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Un maravilloso ejemplo de lo que es un cocinero honesto, comprometido y vocacional, no en vano… ¿cuántos maestros conocen con una Estrella MICHELIN? Miguel Barrera, criado entre pucheros en el negocio familiar (El Paraíso), cumplió los deseos de sus padres haciendo Magisterio pero no pudo hacer oídos sordos a su instinto, por lo que también hizo Hostelería antes de regresar a casa. Tras un periodo de lógica continuidad tomó las riendas del restaurante, le cambió el nombre, realizó importantes reformas... y conquistó nuestros paladares con una cocina actual repleta de sabor, siempre fiel a las raíces castellonenses, a sus recuerdos y a los mejores productos Km 0. ¿Recomendaciones? No se pierda los Tomates “de penjar”, sardina de bota y ajos a la brasa o su delicioso Arrocito de Castelló.

Alcossebre: El Pinar (Arroces)

Dirección: Islas Mancolibre 4-A, Alcossebre

Precio: 20 - 40 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Dentro de una urbanización ubicada en alto de una montaña, rodeado de vegetación y... ¡con maravillosas vistas al mar! Cocina tradicional con un sugerente apartado de arroces.

Alcossebre: Atalaya (Cocina moderna y creativa)

Dirección: Camí l'Atall 1A, Alcossebre

Precio medio: 45 - 90 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: En los bajos de un edificio de apartamentos próximo al puerto deportivo, donde sorprenden tanto por su ambiente minimalista como por su terraza. La joven pareja de chefs al frente, Alejandra y Emanuel, se conoció tras los fogones del laureado Martín Berasategui (tres Estrellas MICHELIN, Lasarte-Oria), uno de los restaurantes que les enseñó a perfeccionar las técnicas actuales y a identificar los valores de la alta gastronomía, aquellos que querían implementar cuando se lanzaron a compartir sus sueños. ¿Qué encontrará? Una cocina moderna-creativa que sabe cómo hacer las cosas, mimando las presentaciones, trabajando las texturas y combinando de manera acertada todos los productos. Podrá descubrirlo a través de tres interesantes menús: Arroz (solo al mediodía), Bergantín y Goleta.

Benicarló: Raúl Resino (Cocina creativa)

Dirección: Alacant 2, Benicarló

Precio medio: 86 - 120 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Raúl Resino, conocido como el chef-pescador, refleja su filosofía en una insólita frase: "Cocinamos como pensamos, no pensamos cómo vamos a cocinar". Apuesta por una cocina creativa en constante evolución; eso sí, con guiños nipones y una clara vinculación a los pescados, mariscos, arroces y productos de la huerta, pues es un enamorado de las materias primas de proximidad y él mismo sale a faenar, ligando siempre su propuesta (un menú degustación de 15 platos que se llama "Viaje por nuestra costa") a la biodiversidad de las aguas que bañan Castellón. ¿Su sueño? Que las especies más humildes y desconocidas (juliola, peluda, trompeta, caixeta...), aquellas que no siempre llegan a la lonja y forman parte del rancho marinero, sean redescubiertas por el gran público y adquieran notoriedad.

Benicarló: Pau (Arroces y cocina tradicional)

Dirección: Avenida Marqués de Benicarló 11, Benicarló

Precio: 15 - 38 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Un restaurante moderno, desenfadado y de marcados aires mediterráneos en el que prima la humildad, pues no es extraño ver al chef-propietario atendiendo la sala y explicando los platos a los comensales. Puede que haya oído hablar de sus sabrosos arroces… sin embargo, lo cierto es que aquí todo está bueno y se demuestra el gusto por una cocina, con notas creativas, que suele exaltar el producto local. ¿Qué encontrará? Tres cuidados menús al mediodía, uno de ellos tipo ejecutivo, y dos por las noches, estos últimos acompañados ya por la opción de platos a la carta. ¡Agradable música ambiente!

Orpesa: Le Vin Rouge Maître-Cavista (Cocina francesa)

Dirección: Plaza Constitución 4, Orpesa

Precio medio: 52 - 70 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Aquí defienden una reinterpretación de la cocina francesa y centroeuropea, en base a una reducida carta y con opción de interesantes maridajes. ¡No se pierda el Apfelstrudel!

Grau de Castelló: Tasca del Puerto (Pescados y mariscos)

Dirección: Avenida del Puerto 13, Grau de Castelló

Precio medio: 43 - 80 EUR

Opinión de la Guía MICHELIN: Una casa de gestión familiar donde se palpa el amor por la gastronomía. Ofrecen una cocina de producto con sabor a mar, muy centrada en arroces, pescados de lonja y mariscos.