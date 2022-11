“Me duelen las manos de aplaudir la respuesta de este propietario, ASÍ SÍ”. Este era uno de los miles de comentarios que recibió la contestación del propietario de un restaurante de Benicàssim a una clienta insatisfecha. La clienta en cuestión criticó que no le atendieran a las 15.50 horas a pesar de que la cocina “estaba cerrada y recogida”, según recuerda Javi, gerente del Rebost de Roures, que reconoce que “en otros establecimientos si pueden sacar unos euros extra exprimiendo al trabajador, lo harán”.

Una vez pasada la tormenta mediática y tras cambiar incluso la ubicación del restaurante en cuestión, que abrirá este jueves 24 de noviembre en Pérez Bayer, 31, de Benicàssim, Javi admite que hoy no cambiaría ni una coma de su contestación: “Mis respuestas a comentarios en redes siempre son muy blancas, agradezco las positivas y tengo en cuenta las negativas; hasta he cambiado un par de veces la tarta de queso para atender a las sugerencias de los clientes, pero esta crítica me sobrepasó porque para mí la situación laboral de los trabajadores es muy importante. Veo la gastronomía como una forma de vida y no como un castigo; el servilismo de otras generaciones por suerte se está perdiendo”.

Con las ideas claras

Para el propietario de Rebost de Roures los horarios de sus empleados son “innegociables”, por lo que estalló ante el comentario de dicha clienta: “Si montamos este restaurante mi mujer, Susana, y yo fue para tener un trabajo digno porque llevamos toda la vida trabajando para otros en unas condiciones que no siempre eran las deseables y de hecho todavía alguno nos debe dinero. Ahora lo que quiero es ir feliz a trabajar, hacer la comida que me gusta y vivir de ello”. Va más allá este joven empresario al asegurar lo siguiente sobre su negocio: “No necesito hacerme rico. Gracias a mi trabajo he podido ir a un podólogo a por unas plantillas que necesitaba y que hace unos años no hubiera podido pagar, y me he podido comprar el videojuego que quería; eso ya me hace ilusión”.

La pareja está acompañada por otros tres empleados y confía en ampliar la plantilla a ocho trabajadores en total, pues “en el anterior local el aforo era para 36 clientes ahora caben 120”. Javi, que al margen de propietario es jefe de sala y se encarga de la pastelería del restaurante, defiende por tanto que “trabajar de manera ética en hostelería sí es rentable”, y lo argumenta de la siguiente forma: “Nos ha ido bien desde el primer día, y eso que abrimos en octubre del 2020 tras la pandemia, pero en dos años hemos podido pagar los gastos de la apertura y hacer el traspaso”.

Sobre la política laboral de Rebost de Roures, el propietario destaca que “quien viene aquí a trabajar ya sabe su horario de antemano y si hay que cambiarlo se le pregunta porque tiene derecho a una vida privada y a un sueldo digno, no tenemos ningún ayudante. Todos cobran 15 pagas de 1.300 euros como recoge el convenio y las propinas son íntegras para ellos”.

Un valor seguro

Más allá de su política laboral, Rebost de Roures es ante todo un restaurante, y un muy buen restaurante que destaca por sus tapas, arroces o postres: “Todo lo que servimos lo preparamos nosotros. No tenemos nada congelado ni de quinta gama y por eso la gente cuando prueba nuestras croquetas por ejemplo dicen que sabe a las de su abuela, que saben a pollo de verdad”.

Sobre la nueva ubicación de su establecimiento, en pleno centro de Benicàssim donde antes se encontraba el Recomiendo, asegura que “en el pueblo hay vida todos los días. En la playa nos fue bien, pero entre semana en invierno era complicado tener mesas”. De todas formas, no oculta que estando en una localidad costera como esta “lo normal es que los tres meses de verano igualen a los nueve meses restantes en recaudación”.