¿Dónde van a comer los grandes pizzeros del mundo el día que no les toca amasar y hornear? Quien tenga esa lista tendrá en su poder, seguramente, una relación única de templos del disfrute. Aprovechando la primera edición del World Pizza Summit, celebrada no en Italia, sino en Madrid los pasados días 21 y 22 de noviembre de 2022, hemos preguntado a 12 de los primeros espadas que se han dejado caer por allí, por sus sitios favoritos para comer pizza. Es decir, las pizzerías favoritas de los mejores pizzeros del mundo. Rizando el rizo. El resultado es una relación de sitios en todo el planeta que hay que tener siempre a mano.

Concettina Ai Tre Santi (Nápoles). ¡Vivan las pizzerías familiares! La familia Oliva lleva más de 60 años al frente de este restaurante, situado en el distrito obrero de Sanità. En la carta, especialidades tradicionales pero también creaciones vanguardistas que incluyen limón o brócoli. También ofrecen pizza frita.

Recomendación de James Elliot de Pizza Pilgrims (Reino Unido, número 7 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022).

I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta, Italia). Ojo porque esta recomendación viene con aval gordo detrás. La pizzería de Francesco Martucci es la número 1 en la lista 50 Top Pizza mundial. Aquí hay muchísima cocina, como tomate San Marzano cocinado durante 10 horas, cremas de flor de calabacín o de aceitunas asadas, para dar forma a pizzas únicas. Además, compagina tres técnicas: al horno, fritas o al vapor.

Recomendación de Francesca Marotta de Fratelli La Búfala (con restaurantes en todo el mundo, número 30 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022) y de Fratelli Figurato (mejor pizzería de España y segunda mejor pizzería de Europa en 50 Top Pizza 2022).

I Masanielli di Sasà Martucci (Caserta, Italia). Entre hermanos queda la cosa. Lo bueno de pasar por Caserta y querer probar la cocina de los Martucci es que si Francesco no tiene sitio, quizá Sasà sí tenga. También maneja los tres cocinados de la pizza y cuenta con una carta en la que se mezclan pizzas clásicas con otras más creativas.

Recomendación de Francesco Martucci de I Masanielli (Caserta, Italia).

50 Kaló de Ciro Salvo (Nápoles y Londres). El curiosísimo nombre de esta pizzería quiere decir algo así como "buena mezcla" en dialecto napolitano. Salvo presume de una masa ligera y muy fácil de digerir. Encima de ella pone creaciones clásicas como la marinara o la margarita pero también un amplio surtido de pizzas vegetales: el signo de los tiempos.

Recomendación de Errico Porzio (número 8 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022 y premio Performance of the year).

Dieci (Nápoles). En esta osteria no solo se sirve pizza sino también suculentos platos de pasta. Las pizzas son de corte clásico y con la clásica masa napolitana, esponjosa e inconfundible. El lugar resulta pintoresco a más no poder. Buscadores de pizzerías cuquis, abstenerse.

Recomendación de Hugo Rodríguez de Prada de Grosso Napoletano (España, número 3 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022).

Da Michele (con sedes en Nápoles, Roma, Milán, Barcelona, Tokio y Fukuoka). Da Michele puede presumir de ostentar el primer puesto en en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022. Su único secreto es una masa irresistible y una carta minimalista: tan solo se pueden pedir la pizza margarita y la marinara. Difícil equivocarse así.

Recomendación de Vincenzo Capuano (número 14 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022 y premio Mammafiore One to Watch 2022).

Sorbillo (con locales en distintas ciudades por toda italia, Nueva York, Miami y Tokio). Gino Sorbillo es uno de esos pizzeros de raza, perteneciente a una de las familias de pizzaiolos más antiguas del mundo. En sus recetas utiliza harina ecológica y tomate y mozzarella amparados bajo marcas de calidad.

Recomendación de Da Michele (con restaurantes en Nápoles, Roma, Milán, Barcelona, Tokio y Fukuoka).

Joe and Pats NYC (Nueva York). Los hermanos Giuseppe & Pasquale Pappalardo emigraron desde Nápoles a Nueva York para abrir este clásico en 1960. Su masa fina al estilo napolitano es el secreto mejor guardado de un restaurante que ha ganado estatus de culto con los años. Aunque clavan los clásicos también hacen pizzas con queso vegano o con masa de coliflor.

Recomendación de Paulie Gee's (con locales por todo Estados Unidos y número 16 en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022).

Grosso Napoletano (con locales en toda España). Esta cadena española puede presumir de ocupar el tercer puesto en la lista de las 50 mejores cadenas de pizzerías artesanales 2022. En apenas cinco años han conseguido granjearse una legión de fans que idolatran su masa al estilo napolitano, el trabajo de sus 'pizzaiolos' llegados de Italia o recetas innovadoras para las que no han dudado en colaborar con la quesería Formaje o con el chef mexicano Roberto Ruiz.

Recomendación de Fabio Cristiano (maestro de L' Scuola di Pizzaiolo, elegida mejor escuela según el ranking 50 Top Pizza y que está a punto de abrir sede en Madrid).

Pepe in Grani (Caiazzo, Italia). Pepe Franco es uno de los grandes nombres del mundo de la pizza actual, elegido mejor chef de pizza en la gala The Best Chef Award. En su restaurante hace honor a la tradición pero reinventada: solo hornea los ingredientes que tienen buen paso por el horno y reinventa recetas como la clásica caprichosa a base de técnicas de cocina.

Recomendación de Massimiliano Saieva (maestro formador de 'pizzaioli').