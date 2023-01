El Panchos no tiene ninguna Estrella Michelin. Tampoco busca el reconocimiento de la alta cocina, de prestigiosos críticos gastronómicos o de las grandes guías de restaurantes. Sin embargo, por sus barras ha pasado todo Castellón desde que Ramón y Chimo, socios fundadores, levantaron la persiana en una lejana Navidad de 1979. Es raro el castellonense que no ha degustado sus sabrosas patatas fritas, su característico bocadillo de paté, sus inconfundibles hamburguesas y, cómo no, su elefante. Si se encuentra entre la minoría que no ha sucumbido a este bocadillo a continuación le relataremos su historia y la del emblemático local situado en la plaza Cardona Vives para que se haga una idea de lo que se ha perdido hasta ahora.