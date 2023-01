Raúl Resino, el chef madrileño afincado en Benicarló, es uno de los grandes embajadores de la cocina castellonense. Su 'savoir faire' en los fogones le ha valido el reconocimiento máximo en forma de Estrella Michelin, que Resino luce en su local del municipio del Baix Maestrat.

Y ahora, a principios de este 2023, Raúl Resino ha dado un paso más en lo que respecta al reconocimiento generalizado de su trabajo. Tras las dificultades por las que atravesó durante la pandemia, que incluso le obligaron a cerrar una temporada porque las restricciones le impedían dar el trato que él estima que merecen sus satisfechos clientes, el restaurante de Raúl Resino resurgió con fuerza.

Ahora, uno de los portales de Internet más respetados en el mundo de la cocina, The Fork, reconoce al benicarlando de adopción y a su restaurante como el mejor de la Comunitat Valenciana durante los últimos 12 meses, el más valorado por los miles y miles de opiniones de que esta plataforma de reservas culinarias líder en Europa. Resino ha sido el ganador en la Comunitat, un triunfo basado en las opiniones, reservas y visitas de los usuarios.

Pero no solo eso. A nivel nacional, Raúl Resino también ha situado a su templo gastronómico en un lugar preponderante, siendo el décimo restaurante predilecto de los españoles en el 'top 100' confeccionado por The Fork. "Este restaurante cuenta con un estilo de cocina propio que toma como base la tradición de la zona, actualizándose con técnicas vanguardistas, donde el producto y las materias primas de las lonjas de la zona y los huertos locales son los protagonistas", destaca The Fork a la hora de analizar la confección de su lista de los 100 restaurantes favoritos de los 'gourmets' en España.

Líder en la Comunitat

Volviendo de nuevo al 'reinado' del restaurante de Benicarló en la Comunitat Valenciana, Raúl Resino ha superado a locales tan emblemáticos como Lienzo (13), La Finca de Susi Díaz (14), Meat Market (26), El Xato (27) o El Templo (48), los otros dos establecimientos de la Comunitat que están en la primera mitad del ránking. Mood Food (54), Restaurante FreneZy (79), L'Escaleta (89), Arrocería Maribel (94) y Xanglot (95) son los otros restaurantes de las tres provincia de la Comunitat que se han colado entre los 100 primeros.

