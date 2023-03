Medio siglo; lo que se traduce en toda una vida. José Navarro y Araceli Navarro regentan desde hace 50 años Mesón Navarro, una institución gastronómica en la capital de la Plana. La historia comenzó con un doble Sí quiero. El primero sirvió para formalizar el matrimonio y el segundo para adquirir una casa en la plaza Tetuán, 26, de Castelló y convertirla en un restaurante. «Yo lo tenía muy claro: quería casarme con un camarero y montar un restaurante», declara Araceli. Ello fue el origen de Mesón Navarro I. «En la planta de abajo había una barra y una cocina muy pequeñas y cinco mesas; el primer piso lo utilizábamos de almacén y en la segunda planta vivíamos nosotros», destaca.

Los comienzos no fueron fáciles, pues José, que se había formado en varios restaurantes de Barcelona en los que «se servía con guantes, se pelaba la fruta con cubiertos o se pinceaba el pescado», tuvo que adaptarse al servicio de cocina de Castellón. Tuvo que pasar un año y medio hasta que cerraron las puertas por primera vez. Fueron apenas unos días. «Al principio era el momento de trabajar, y hasta el nacimiento de nuestro hijo Víctor, no nos tomamos ni un día libre. Estábamos abiertos todos los días de la semana, de lunes a domingo», relatan.

Desde los inicios, la calidad en los alimentos era santo y seña, pues suministraban productos del pueblo, como el típico matapuerco. «Apostábamos y seguimos apostando por carnes de primerísima calidad llegadas del interior de la provincia», revela José, quien recuerda que fueron los pioneros en introducir el pan con tomate en las comidas. «En Barcelona se utilizaba, pero en Castellón no se conocía y supuso toda una innovación culinaria para nuestra clientela, que lo aceptó de buen grado y se ha convertido en toda una tradición, ya que ahora rara es la mesa en la que no se pide el pan con tomate y all i oli».

Personalidades de la talla de Mariano Rajoy, Manuel Fraga o Enrique Ponce han degustado sus ‘delicatessen’

Con el paso de los años, el buen hacer del matrimonio entre los fogones le permitió convertirse en un templo culinario. «Al principio, los funcionarios de Correos, que tenían la sede al lado, eran nuestros principales comensales y gracias a nuestro servicio vocacional y al boca a boca tuvimos un gran éxito enseguida. Ello nos permitió pagar la casa en apenas un año y medio y a los siete años ya abrimos Mesón Navarro II -que tuvo que cerrar sus puertas tras la pandemia del covid-», indican. Actualmente, conservan el restaurante original, Mesón Navarro I, junto a Mesón Navarro III y Eleazar. Todos ellos son espacios de cocina tradicional mediterránea con una fuerte diferenciación de carnes a la brasa.

Políticos, actores, deportistas...

Durante estos años, sus instalaciones han dado de comer a personalidades de la talla del expresidente de España Mariano Rajoy; el exministro Manuel Fraga; la primera mujer astronauta española, Sara García; el torero Enrique Ponce; los actores y humoristas Pablo Chiapella y Joaquín Reyes, entre otros. «Numerosos políticos, empresarios, deportistas y celebrities han degustado nuestras delicatessen. Sin ir más lejos, hace unas semanas estuvo la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría», confiesa José.