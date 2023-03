Casi ocho años después de haber perdido la voz a causa de una distonía, Jordi Roca ha anunciado que la ha recuperado. Sorpresa, emoción, alegría. Un vídeo colgado en Instagram este miércoles certifica que puede hablar sin apenas dificultades. Ya no son susurros como antes. Ahora luce, como dice él con retranca, una "voz de locutor de radio a las 2 de la mañana".

"No sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo", comienza. "He tenido picos de voz que han ido yendo y viniendo pero cada vez estoy un poco mejor y he reaprendido a hablar sin esfuerzo, algo que cuando te pasa lo que me pasó a mí cuesta muchísimo. Incluso puede ser que mañana no tenga la misma voz", avisa el responsable del mundo dulce del universo de El Celler de Can Roca, que no ha querido dejar pasar la ocasión para pedir esto a sus seguidores: "Valorad la voz, valorad lo que tenéis".

En cualquier caos, parece que esta, la enésima, es la vencida. Y por eso ha proclamado en Instagram: "Hoy soy el tío más afortunado del mundo".

Y se ha dedicado a agradecer a toda la gente que le ha ayudado, animado y acompañado en este proceso de recuperación, tan arduo como interminable. Desde la familia hasta los clientes, pasando por los amigos, los cocineros y los miembros del equipo de El Celler de Can Roca, Rocambolesc y Casa Cacao por haberle hecho "la vida más fácil y llevadera".

"Espero estar al 100% muy pronto, sigo con dolores en el cuello y tensión muscular". Pero nada que ver con lo que ha sufrido todos estos años. Por eso tiene claro que, como dice en el vídeo, "lo mejor está por venir, va a ser muy divertido". Y nosotros que lo veamos... y lo escuchemos.