Hay muchas formas de ser creativo en la cocina, y una de ellas es aprovechando cada uno de los ingrediente que hay disponibles en la despensa, incluso aquellos que no tienen una utilidad a simple vista. Un ejemplo de ello, es el líquido que llevan las aceitunas, con el que se conservan en buen estado y aporta sabor.

Las aceitunas son un aperitivo que no falta en las mesas de las terrazas de los bares, junto con una cerveza fresca y un poco de buena compañía. Sin embargo, algo que no tenemos en cuenta a la hora de abrir un bote de aceitunas, es que absolutamente todo se puede aprovechar, incluso el líquido en el que se conservan. Este, llamado líquido de gobierno o de cobertura, es seguro para el consumo humano. Hay gente que incluso acostumbra a beberlo, y no hay ningún problema con ello, solo si eres hipertenso debes evitar consumir este líquido, ya que tiene una alta cantidad de sal.

Una de las cosas que debes empezar a hacer es dejar de tirar el líquido y aprovecharlo. Aunque no tiene un gran valor nutritivo, utilizarlo puede ser una forma de enriquecer platos y bebidas, ya que aportará sabor.

Cómo utilizar el líquido de las aceitunas