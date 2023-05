El precio de una cerveza en un bar puede variar dependiendo de varios factores, como la ubicación geográfica, el tipo de bar, el nivel de exclusividad, el país y la ciudad donde se encuentre, entre otros. Lo cierto es que en Castelló el coste de esta tradicional bebida ha subido al igual que en otras urbes del territorio nacional, pero el aumento no pareció del agrado de un cliente notablemente insatisfecho por lo que tuvo que pagar para refrescarse en un céntrico bar de la capital de la Plana.

El cliente en cuestión ha publicado en una conocida web que refleja las distintas opiniones de los usuarios el siguiente comentario: “No puedo opinar de la comida, sólo comento lo que me ha pasado, de ahí mi puntuación. En el exterior, sobre dos taburetes en una pequeña barra, tercio Alhambra y caña 6,20 euros”. Cuando habla de su puntuación se refiere a que había dado un solo punto de cinco posibles al establecimiento en cuestión.

“No sé, a mí me parece excesivo, si fuera acompañado de unas olivas, o montadito o incluso unos frutos secos o pequeña tapa, algo que lo acompañe o lo justifique...pero nada de nada. Además, cuando he entrado a pagar, mientras me cobraban, a mi mujer le estaban retirando la caña y el tercio, sin haberse levantado aún y sin terminárselo. Esto último lo tomaremos como una simple anécdota, pero creo que el precio es excesivo sin justificación alguna”, concluía el cliente insatisfecho.

Lo cierto es que el bar no contestó dicha opinión, pese a que en otros comentarios sí ha tenido a bien dar una respuesta a los distintos clientes que han pasado por sus instalaciones.