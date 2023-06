Las críticas a los restaurantes en diferentes páginas web especializadas de hostelería pueden ser útiles tanto para los consumidores como para los propietarios de los establecimientos. En Castellón existen restaurantes que no tienen nada que envidiar a los mejores de otros puntos de la geografía nacional, pero como en otras provincias también los hay que no destacan precisamente por sus cualidades. Entre estos últimos se encuentra uno del Grau de Castelló, atendiendo al comentario que dejó un usuario.

Este establecimiento en concreto, que en la página web Tripadvisor atesora más de 100 opiniones, de las cuales 86 califican el servicio como pésimo, otorgando una estrella de cinco posibles, cuenta con una crítica descarnada que bien podría haber escrito el más exigente de los críticos gastronómicos.

“Nos levantamos y nos fuimos y obviamente nunca volveremos. Lo mejor de este sitio es la heladería que hay al otro lado de la calle”, asegura este usuario, que no es precisamente más benévolo a la hora de relatar su experiencia: “Cuando ha llegado el plato estrella, la paella, nos hemos mirado todos los de la mesa como diciendo, "qué broma es esta". Pero bueno, la hemos probado por si acaso el sabor era espectacular. Y efectivamente, era espectacular. Tan espectacular que es la peor paella que he probado en mi vida. Sabor a avecrem y caldo salado que a la hora de escribir esto aún está repitiendo. Marisco reserva del 89 y arroz pasado no, lo siguiente...”.

Queda claro por tanto que la paella es cuanto menos mejorable. ¿Y qué hay de los aperitivos? Pues más de lo mismo: “Primero, unos chipirones "al pelo". Un pelo negro recorría cada uno ellos. Obviamente, hemos pedido el cambio. También nos llegaron las croquetas de esas típicas maheso que compras en el súper a un precio de 1€ por croqueta”.

El título de la opinión que podemos encontrar en la conocida página web no deja lugar a dudas, “Pesadilla en la cocina; Chicote debería visitarlo”. Queda claro por tanto que este comensal no se fue precisamente satisfecho del local y decidió compartir su insatisfactoria experiencia con toda la comunidad.

Las críticas en línea suelen ser opiniones personales basadas en experiencias reales. Al leer varias críticas, los consumidores pueden obtener una idea más amplia de las fortalezas y debilidades de un restaurante, lo que les permite formar una imagen más precisa antes de visitarlo. En este caso en concreto más vale que los clientes potenciales no entren a leer los comentarios, pues dudamos mucho que apuesten por el restaurante en cuestión.