La Estafeta cierra después de 27 años prestando servicio en Benicàssim. El emblemático restaurante del paseo Pérez Bayer bajó la persiana por última vez el pasado domingo 24 de septiembre, coincidiendo con el final de las fiestas de Santo Tomás de Villanueva y poniendo fin a la trayectoria que tan buena fama le dio.

Su propietario, el carismático empresario cordobés afincado en Benicàssim desde joven, Pepe Barba, se jubila, a sus 63 años. Ahora, está en negociaciones para formalizar el traspaso del local, ya que sus hijas tienen otras profesiones y no le harán el relevo.

“Tuve una enfermedad, me ha hecho reflexionar y dar paso a gente joven, que continuarán con La Estafeta. Es un negocio que funciona, la terraza y el salón se llenan. No descarto la posibilidad de quedarme como socio capitalista, pero como trabajador desde luego que no. Ahora quiero disfrutar de lo que no he disfrutado toda mi vida, ir más en bicicleta, salir a pasear y, sobre todo, de mi nieta Blanca, de 19 meses”, relata.

La evolución de la Estafeta, desde sus inicios en 1996, ha sido grande. Pasó de ser un mesón a un restaurante grande, de tener cuatro mesas en la terraza a 16. También ha ido cambiando la decoración, desde las mesas de madera y lámparas de forja de antiguamente, de un mesón típico de los años 80, a lo que se ha convertido en la actualidad, un restaurante más moderno, mediterráneo, con mayor amplitud y mejores calidades de servicio. Aunque nunca han faltado los coloridos geranios en la ventana como guiño a su tierra y los famosos patios de Córdoba. “La cocina también se ha ido reformando a lo largo de estos 27 años y es de las que están mejor montadas en todo Benicàssim”, explica Barba.

El cambio en cuanto a su entorno también ha sido abismal. “Teníamos la vía del tren”, recuerda, que después se desvió por las afueras del pueblo. Cuando abrimos, como restaurante éramos los únicos en el paseo Pérez Bayer. Después, “quitaron la vía y el paseo ganó muchísimo, pasando de tener un muro a estar plano. El ruido disminuyó y aumentó la seguridad y el número de clientes”. “Además, contar con las plazas de párking tan cerca les da mucha comodidad, ya que pueden aparcar al lado del restaurante”.

Su cocina es otra de las cuestiones que han ido evolucionando durante su recorrido, empezando con carne a la brasa y paellas, y posicionándose finalmente como un restaurante arrocería, de proximidad y de temporada. Muchos de sus clientes más fieles echarán de menos los domingos entrantes como la corona de calamar típica, sus pescaditos en adobo, la paella de Castellón (con alcachofa) y el arroz del señoret, entre muchos otros de sus platos estrella.

Pepe Barba siempre estuvo vinculado a la hostelería. Aunque es nacido en Baena (un pueblo de Córdoba famoso por su aceite), lleva en Benicàssim prácticamente toda su vida. “Me considero un benicense más, llevo desde los 16 años aquí”, cuenta. Llegó en el 78 para estudiar en la Escuela de Hostelería de Castellón, que estaba recién inaugurada. Y pronto se puso a trabajar, compartiendo piso con otros reconocidos hosteleros del municipio, que también estaban en sus comienzos. Empezó de camarero en la cafetería Logos. Y, tras un parón para hacer el servicio militar en Burgos, montó un chiringuito en la playa con otro socio, “le llamábamos la Curva, cerca del Torreón”. Permaneció abierto durante los veranos del 82 y el 83.

Después, estuvo trabajando en la Cafetería del Voramar, cuando se hizo la ampliación en el 83 y se inauguró, “que era más pequeña entonces, con una barra y cuatro sillas”. En el 84 fundaron entre tres socios el Mesón El Chiringuito, en pleno centro urbano, “que era un punto de referencia en Benicàssim, y que permaneció hasta el 96”. Y de ahí pasó a La Estafeta, el más duradero de todos y con el que Pepe se despide de la hostelería, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio”.

“Hemos tenido abierto todo el año siempre, salvo el mes de vacaciones, entre semana más tranquilo pero el fin de semana a tope”, señala. Al mismo tiempo, destaca la transformación de Benicàssim en las últimas décadas. “Antes había muy pocos sitios y hoy es un referente a nivel provincial, somos de los pueblos con más locales y que más ha apostado por la hostelería”. De hecho, este sector representa la mayoría de puestos de trabajo en la localidad.

“Una vez pasan las Navidades es una época muy buena aquí, tenemos las fiestas de enero, con Sant Antoni y el Día de las Paellas es una verdadera locura, de un año para otro tenemos todas las mesas reservadas. Febrero es tranquilo, pero en cuanto pasa la Magdalena ya empezamos con la temporada”, indica.

La implicación de Pepe con Benicàssim también ha sido grande, estuvo durante muchos años en la Asociación de Empresarios de Hostelería (Ehosbe) como secretario desde que se fundó y como directivo en el club de fútbol del Benicasim, muy ligado del 85 al 95, además de su participación en la Peña Ciclista. Ahora, tras más de 43 años cotizados, le toca descansar y disfrutar de la vida, empezando por unos meses sabáticos. Se queda con tantos clientes que se han convertido más en amigos, todas las risas y anécdotas. Sin olvidarse de su familia. “Mi mujer ha sido un pilar muy importante en el restaurante, siempre ha estado en cocina a la hora del pase, y ha sido un fuerte apoyo. Siempre codo con codo. Y nuestras hijas nos ayudaron todos los veranos hasta que terminaron sus carreras. Ahora toca disfrutar de mi nieta”.