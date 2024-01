Cada vez que abrimos una panadería de Forn García en Castellón es como si abriera un McDonald's. La gente ya nos conoce y tenemos clientes desde el primer día; es una suerte». Quien lo dice es Armando García, la cuarta generación al frente de una empresa dedicada a la panadería desde 1953. Su padre, también llamado Armando, recuerda los inicios: «Mi familia vivía en Formiche Bajo, un pueblo de Teruel. Tenían campos de trigo, pero eran cuatro hermanos y no daban para tanto, así que mi abuelo alquiló una panadería en Massarrojos (Valencia). Unos años después ya vino a Castelló, a la calle Arquitecto Ros, donde ahora elaboramos el pan y todos los productos a diario».

Entre estos productos se encuentra la joya de la corona: la coca de tomate. Según los lectores de Mediterráneo, que le han votado a miles en una encuesta publicada en la web del periódico, es la mejor de Castellón. «Desde el primer día la hacemos igual. Creo que el secreto está en la masa hojaldrada, que es crujiente, pero no se deshace. No es muy aceitosa y no repite tanto como otras porque tiene menos pimiento; aproximadamente un 10%», afirma Armando García, que prosigue con la explicación de la siguiente forma: «El relleno lleva atún, huevo duro, pimiento y tomate. Todos los productos son de primera calidad y quien la prueba, repite».

Forn García, eso sí, no solo elabora este tipo de coca tan característico de Castellón, aunque cada día salen desde su despacho la friolera de 80 cocas de tomate a distintos puntos de venta -lo que se traduce en unas 1.400 porciones-: «También hacemos de espinacas, escalivada, jamón y queso o valenciana, pero la que más sale es la de tomate». También elaboran, entre otros productos, la friolera de 8.000 barras de pan diarias. «Todos los días me sigo levantando a las tres de la mañana y todo lo que no se vende al finalizar el día no vuelve a salir a la venta; se repone», confiesa Armando.

Una extensa red de venta

Al margen de las panaderías de Forn García, distribuidas en Castelló -la última ha abierto en la céntrica calle Guitarrista Tárrega-, Benicàssim, el Grau o Teruel, también se pueden comprar en puntos como la Pastelería Inma en Almassora y Vila-real, en La Cullereta de Benicàssim o en las cafeterías de la UJI que gestiona Comertel.