El Bar Español de Onda es uno de esos bares de toda la vida. Tiene sus peculiaridades, como que Pepe, uno de los propietarios, sea un fan incondicional de un equipo como el Liverpool, que cuenta con no demasiados adeptos en Castellón, pero tanto él como su hermano Vicente tienen claras sus prioridades. “Mi vida es el bar, cazar y los palomos. Si quieres puedes sumar los toros, pero nada más. Y mi hermano es igual que yo”, confiesa Vicente con su imborrable sonrisa.

Lo cierto es que lo suyo es dedicación por este establecimiento, que abren invariablemente los 365 días del año a las 7.00 horas. “Solo he cogido cuatro días de vacaciones seguidos en mi vida porque sé que si no estoy yo en el bar mi hermano tiene que doblar porque esto da servicio a mucha gente y no se puede cerrar”, añade sobre un establecimiento que gestionan desde hace 29 años tras el fallecimiento de su padre.

Especialistas en ximos

Desde la puerta de entrada ya se ve que los ximos son casi una religión en el Bar Español. Un cartel te avisa de que los preparan por encargo los viernes y los sábados, siendo estos los únicos días en los que los puedes pedir. De hecho, los ximos son la única comida que preparan, aunque Vicente los cocina tan bien –como antes hacía su abuela y después su madre, la Cañona-, que han sido reconocidos como uno de los mejores de la provincia de Castellón.

“Aquí de comer no tenemos nada salvo los ximos. Todo bebido. Hay papas, cacaos, rosquilletas, eso sí, pero lo que pide la gente aquí es café, carajillo, cerveza o barreja, que combina el moscatel y la cazalla”, reconoce Vicente, que ha heredado de su madre la buena mano para preparar los ximos. “Los hago como los hacía ella, que venía de familia de panaderos”, admite.

La receta del plato estrella es la siguiente: “El pan lo vaciamos todo y lo rellenamos bien lleno de tomate, huevo cocido, atún y piñones. El tamaño es grande y quien lo prueba, repite”. Damos fe de ello. En cuanto a su preparación, “bañamos el pan, que es espectacular, en leche y después cuando está relleno lo freímos en la sartén en abundante aceite”.

Un imprescindible de la Fira

Pese a que el Bar Español abre todos los días, cuando más movimiento hay en este establecimiento es durante la Fira d’Onda. “Normalmente hacemos unos 60 ó 70 ximos cada viernes y sábado, pero en Fira preparamos miles. No sé decir la cifra exacta, pero desde que abrimos hasta que cerramos es un no parar. Hacemos los que podemos y si hiciéramos más los venderíamos todos”, admiten los hermanos.

Anteriormente la ‘Cañona’, que todavía está en plena forma a sus 90 años, sí preparaba más platos como huevos rellenos y tordos, pero Vicente reconoce que “ya no se puede abarcar tanto. Da mucha faena y luego venía uno se llevaba una bandeja con 30 huevos y dejaba al resto sin. Eso no puede ser”.

El precio de cada ximo, por cierto, es de 2,5 euros, pero da de sobra para almorzar, comer o cenar pues es tan delicioso como contundente. Además al margen de disfrutar de su sabor se puede conocer a Pepe, Vicente y resto de clientes, que ya de por sí merecen una visita. Un gusto en todos los sentidos.