Elias Dosunmu, el chef de TikTok que no quiere una estrella Michelin

Pocos cocineros en el mundo pueden presumir de que sus platos los conocen más de quince millones de personas pese a que no los ha probado prácticamente nadie. Elias Dosunmu es uno de ellos. El chef, que cuenta con más 'followers' que profesionales de la talla de Dabiz Muñoz, desconecta durante unos días en el Mediterráneo de su faceta como creador de contenido, la publicación de su primer libro de recetas y los preparativos para emprender un negocio tras el verano.

Elias atiende a Información, del mismo grupo editorial, en las cocinas de Hestia Lucentum y se define a sí mismo como "un cocinero medio africano medio ucraniano con sangre española" que ha trabajado tanto en "restaurantes de categoría" como en "garitos en China". Aunque reconoce que desde hace un tiempo su cocina se centra principalmente en las redes sociales, recuerda que ha salido del trabajo entre fogones. Una peregrinación por diferentes tipos de negocio con un objetivo claro en mente: abrir su propio restaurante.

Mucha gente cree que voy a abrir algo de comida rápida y para nada. Voy a sorprender con mi restaurante

La meta está cada vez más cerca para Elias, que espera poder subir la persiana tras el verano: "El concepto es muy secreto todavía. Mucha gente cree que va a ser una hamburguesería o algo de comida rápida y para nada, voy a sorprender", asegura. Sin embargo, sostiene que sus pretensiones tampoco son las de un cocinero tradicional, sino que busca su propio sello: "Tampoco me interesa aspirar a una estrella Michelin, ese no soy yo".

Mientras ultima los detalles de su proyecto, Elias se embarca también en la promoción de su primer libro, 'Vamos a hacerlo mejor'. En él, se recogen sus propias recetas y versiones de platos mundialmente conocidos con un guiño especial a su público (principalmente surgido de las redes sociales), ya que incorpora acceso a vídeos con el paso a paso de las elaboraciones. "En muchos libros de cocina he vivido un problema al ver que se complican muchísimo con las recetas tanto en la elaboración como en la búsqueda de ingredientes", por lo que el objetivo era todo lo contrario: "He querido compartir platos muy simples, que yo los hago en mi casa y que lo que hace falta para prepararlas es accesible para todo el mundo porque está en el supermercado".

En medio de toda la vorágine generada en torno a su trabajo, la promoción del libro y la preapertura de su negocio, Elias desconecta unos días en el Mediterráneo centrado en actividades como la pesca. En su paso por Alicante, el cocinero rememora sus diferentes visitas a la provincia: "He estado cuatro o cinco veces en Benidorm. También en Altea, donde disfruté mucho, y en Torrevieja. En general me han gustado mucho las playas y el ambiente".

Gastronomía alicantina

Al igual que en los vídeos que le ayudaron a dar el salto a la fama, donde combina ingredientes escogidos por personas anónimas de la calle, Elias se atreve a improvisar un menú con algunos de los productos más reconocidos de Alicante, aquellos que cuentan con Denominación de Origen: "Las uvas me gustan así, al natural. Las combinaría con queso y con el vino de Alicante o las espirituosas. La granada tiene muchos usos, yo la exprimirá para hacer una salsa con el zumo. El níspero, que llevaba diez años sin comerlo, me gusta muchísimo, lo picaría para hacer una ensalada de fruta o lo combinaría con las cerezas para sumarlo a un componente salado. El turrón no os voy a engañar, no me gusta mucho, haría algún tipo de relleno para el postre".

Pese a su interés por la cocina, Elias asume que, últimamente, lo que más pesa es su faceta de influencer. "No me escondo, desde que he empezado a subir vídeos pienso como creador de contenido", afirma. Eso sí, asegura que no es un mundo respetado dentro del gremio: "Otros cocineros van de prepotentes como si los que cocinamos en redes sociales no supiéramos nada, cuando quizás lo podrían tomar como ejemplo para ellos" Una filosofía que le ha valido para que multitud de marcas centren el foco en él.

Otros cocineros van de prepotentes como si los que cocinamos en redes sociales no supiéramos nada

Ahora, lejos de echar el freno, el chef ya piensa en su siguiente reto: "Me gustaría crear mi propio curso de cocina, pero con calma, porque tengo muchos proyectos y me gusta dedicarme de lleno a todos".