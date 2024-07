No todos los días recibe uno en su restaurante al que es, sin duda alguna, uno de los mejores pasteleros del mundo, si no el mejor. No lo decimos nosotros: en 2014 recibió el galardón que así lo acreditaba por parte de la prestigiosa revista Restaurant Magazine. Además, su restaurante, que regenta junto a sus dos hermanos, también ha sido considerado el mejor del mundo por numerosas publicaciones.

Se trata de Jordi Roca, del Celler de Can Roca, que el pasado fin de semana se dejó caer por Castellón y aprovechó para visitar uno de los establecimientos con más solera de la costa provincial: Can Roig, en Alcossebre, especializado en arroces y cocina marinera. Y parece ser, si atendemos al mensaje que dejó escrito tras disfrutar de los platos del restaurante, que quedó bastante satisfecho. Una cocina que calificó de "suculenta" y unos postres "deliciosos", que no es poca cosa teniendo en cuenta quién lo dice. "Cocinar es cuidar y servir es amar. Por esta alegría que nos regala nuestro oficio, enhorabuena a todos", finaliza el mensaje de Jordi Roca. Cena homenaje El hecho de que se trata de un establecimiento con solera lo demuestra la celebración, el pasado mes de junio, de una cena homenaje a su fundador, Joan Roig, quien lo abrió en 1984. En la cita participaron 17 de los mejores chefs de la provincia. Fueron Miguel Barrera (Cal Paradís – Vall d’Alba), Carlos Gutiérrez (Casa Roque –Morella), Àngela Milián (Vinatea –Morella), Emilio Miralles (Al d’Emilio – Vila-real), Dani Roig (Can Roig – Alcossebre) Santiago Chiva y Juan Antonio Zafra (Pairal – Castelló), Avelino Ramón (Daluan – Morella), Rubén Miralles (Restaurante Rubén Miralles – Vinaròs), Fernando Molina (La Cuina de Fernando – Borriol), Silvia Vives (Le Bistrot Gastronómico – Castelló), Pedro Salas (Arre – Castelló), Sergio Ortega (Izakaya – Castelló), Modesto Fabregat (Serra d’Irta Restaurant – Alcossebre), Victor Deusdad (Reviscolem El Ring – Cinctorres), Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci (Atalaya – Alcossebre), Cristian Granero (Anhelo Restaurante – Castelló) y Raquel Ferrer (Mesón El Pastor – Morella).