Cinco hamburguesas de Castellón quieren ser la mejor de España: Conoce las candidatas y vota por tu preferida

El Campeonato de España de Hamburguesas está en marcha y cinco de las hamburgueserías de la provincia de Castellón quieren auparse a lo más alto del podio. En esta quinta edición se presentan así diversas creaciones que destacan por su innovación y calidad de ingredientes, como la hamburguesa "Las Vegas" con carne de vaca rubia gallega, bacon y una combinación de salsas caseras, o "La Grillada", que fusiona mermelada de bacon con queso brie trufado y ajo negro en un pan brioche glaseado.

Otras propuestas incluyen "The King", que incorpora técnicas como el fat smash y el patty melt con mayonesa de cecina casera; "Trufaia", que resalta la riqueza de la ganadería local con queso de cabra premiado y mayonesa trufada; y "No Todo Vale", con una exclusiva salsa de más de 20 ingredientes y bacon bites. Cada hamburguesa ‘made in Castellón’ representa una experiencia gastronómica única, combinando creatividad y tradición para conquistar el paladar de los amantes de las burgers en España.

Vota por tu hamburguesa preferida

Las Vegas- El Temple Smash Burger (Castellón)

Ingredientes: 2 Patties de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar americano, bacon, un toque de encurtidos y una brutal combinación de salsas caseras: Texas BBQ en la base del pan y baconcoa en el pan superior

Descripción: Para crear LOS ÁNGELES nos hemos inspirado en nuestros numerosos viajes por EEUU para investigar acerca de sus hamburguesas. Para esta creación presentamos una combinación sencilla, como las de EEUU, pero al mismo tiempo con un equilibrio y unos sabores que te sorprenderán.

La Grillada-Huggers (Castellón)

Ingredientes: Pan brioche con glaseado, salsa de ajo negro, crumble de pistachos, disco de carne de rubia gallega, queso ahumado, queso brie trufado y mermelada de bacon.

Descripción: En nuestra esencia tenemos el concepto de abrazar y de darle cariño a todos y a todo lo que hacemos. Por eso presentamos nuestra burger más gamberra, la Grillada. El protagonista número 1 de la receta sin duda es nuestra mermelada casera de bacon, con esencia de naranja, que se fusiona con la salsa de ajo negro y hace una explosión de sabor en el paladar.

The King- Dublin House (Castellón)

Ingredientes: Carne de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar ahumado, cecina y mayonesa de cecina casera. Coronamos la burger con un pan de molde dorado con mantequilla.

Descripción: The King es una hamburguesa muy innovadora que junta diferentes técnicas como son el fat smash, con una carne de vaca rubia gallega madurada, el patty melt, incorporando en nuestra creación un pan de molde y por último, una increíble combinación de sabores, destacando la mayonesa de cecina casera, que no está nada vista en el mercado de las hamburguesas.

Trufaia- Pizzería Cristal (Vila-real)

Ingredientes: Nuestro pan artesanal, 200gr de carne de ternera proveniente de ganadería local, queso de cabra madurado en moho con medalla de oro 2024, cebolla caramelizada con nueces, yema de huevo madurada y nuestra mayonesa trufada

Descripción: Elaborada con carne 100% ternera, obtenida de una ganadería local, acompañada con queso de cabra medalla de oro 2024, su cremosidad realza el sabor de nuestra hamburguesa, cebolla caramelizada con nueces, aportando un toque dulce y un crujiente sutil, yema de huevo curada, que armoniza con los sabores de la hamburguesa, una mayonesa trufada, que introduce un suave y aromático sabor a trufa, y, finalmente, la hamburguesa se presenta en un pan artesanal elaborado por nosotros, que tiene la textura y el sabor ideal para complementar todos los ingredientes de forma equilibrada.

No Todo Vale-Roberts (Castelló)

Ingredientes: Pan brioche, Carne de vaca rubia gallega con 60 días de maduración, queso cheddar ahumado, bacon bites, relish de pepinillos y salsa dumont

Descripción: La esencia de esta hamburguesa reside en su salsa, elaborada a base de +20 ingredientes y que se preparará para cada servicio. Se mezclan ingredientes secos con líquidos, dejando macerar 24 horas. Una vez macerados se añade mantequila para obtener una mantequilla aromatizada, base de nuestra de salsa. Un equilibrio con el crujiente del bacon, contraste ideal con el dulzor que aporta el relish y una salsa que con casi toda certeza no habrás probado nunca.