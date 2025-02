Ferran Adrià en Castelló: "Si abriera hoy El Bulli todo el marketing sería a través de las redes sociales"

El cocinero español más influyente del mundo, Ferran Adrià, ha sentado cátedra esta tarde en un escenario muy especial, el del Teatro Principal de Castelló, donde ha puesto el broche de oro a dos días de intensa actividad en la provincia de Castellón gracias a la colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation.

Si este lunes el prestigioso chef abrió el Curso intensivo de gestión en restauración que finaliza este miércoles en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Costa de Azahar (Cosda) en el Grau de Castelló, y participó en un encuentro con los principales cocineros de la provincia en el marco del Estadio de la Cerámica de Vila-real, esta segunda jornada la ha iniciado Ferran Adrià en Fundació Caixa Castelló, donde el área de Acción Social de CaixaBank ha organizado un encuentro con cerca de un centenar de usuarios de entidades sociales castellonenses que se están formando en algún curso de restauración, desde la Fundació Tots Units a la Fundación Síndrome de Down de Castellón pasando por la Asociación Colectivo-Unión de Integración a las Personas con Discapacidad Acudim. Todos ellos han podido conversar con el mítico cocinero, quien esta tarde ha compartido con el público del Principal que "esta mañana me han hecho preguntas mucho más brillantes que muchos a los que he tratado y que decían ser grandes intelectuales". Una de estas preguntas fue acerca del ego, "algo muy difícil de controlar", como ha reconocido Adrià.

Ferran Adrià ha participado esta mañana en un acto organizado por el área de Acción Social de CaixaBank. / Gabriel Utiel

Onda

La segunda parada de este martes ha tenido como destino Onda, donde la factoría cultural La Campaneta ha acogido un encuentro con más de 100 empresas del sector agroalimentario de Castellón. Junto a la alcaldesa, Carmina Ballester, el influyente chef ha reflexionado sobre la unión que tienen la cerámica, el turismo, la hostelería y el sector productivo primario, así como la necesidad de potenciar su esencia e innovar dentro de estos sectores.

Ferran Adrià ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Ya por la tarde, y después de haber estampado su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Castelló y haber participado en una degustación de productos de repostería tradicional ofrecidos por el Gremi de Forners de Castelló, Ferran Adrià ha compartido su visión sobre los factores y valores necesarios para tener éxito en la restauración actual con las 500 personas que han abarrotado el Teatro Principal, en un acto conducido por Loles García, directora de la televisión de Mediterráneo, Medi TV, bajo el título Esencia y futuro: actitud innovadora.

El chef ha participado en una degustacion organizada por el Gremi de Forners de Castelló. / Mediterráneo

Alcaldesa

El evento ha dado comienzo con las intervenciones de la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha afirmado que "contar con la presencia de Ferran Adrià refuerza la capitalidad de Castellón en el ámbito gastronómico", y de la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Murcia, Olga García, quien ha manifestado: "Queremos inspirar a los empresarios locales y proporcionarles herramientas clave para una gestión eficaz de sus negocios”.

Por su parte, Ferran Adrià, tras la proyección de un vídeo sobre su trayectoria, agradeció "todo el cariño que nos habéis dado estos días" y empezó nombrando los valores que considera más importantes: el respeto, la honestidad, ser agradecido, la normalidad y la generosidad. En este sentido, para él "si la cocina española ha llegado a donde lo ha hecho, es porque hemos compartido nuestras recetas, eso lo cambió todo".

Messi

El presidente de elBullifundation no dejó de interactuar con el público en todo momento, recurriendo a menudo al humor para ir encadenando reflexiones sobre la innovación, algo en lo que es un maestro. Pero "la innovación es algo muy duro", dijo, poniendo como ejemplo las palabras que le dijo Messi: "Nadie sabe quien es Messi, lo que pasa por mi cabeza, y si no entreno más que nadie, en tres días dejo de ser Messi".

La principal conclusión que ha ofrecido Ferran Adrià a sus oyentes de esta tarde es que "antes de innovar hay que comprender las cosas, y eso es lo que me ha llevado toda mi carrera a tratar de descubrir el por qué de las cosas, me lo he cuestionado todo". Por ello durante todas sus intervenciones de estas dos jornadas "hemos tratado de hacer pensar a mucha gente y creo que lo hemos conseguido".

Chef Bosquet

El acto en el Teatro Principal culminó con el obsequio al chef de una pieza cerámica elaborada por Beatriz Fores y su hija, Marina Márquez, y la intervención del Chef Bosquet, embajador de Castelló Ruta de Sabor, quien acabó haciendo un streaming en directo con Adrià, a quien hizo dos preguntas. La primera fue cómo resolver la falta de personal en hostelería, insistiendo el cocinero en que hay que subir los sueldos. Y a la pregunta de qué importancia concedería a las redes sociales en el márketing si abriera hoy El Bulli, Adrià fue rotundo: "Toda". Aunque matizó que "soy de los que nunca leo los comentarios, por salud mental".