El restaurante que ha elegido Ferran Adrià para comer en Castelló: "Me he quedado a cuadros al verlo entrar"

Ferran Adrià, el cocinero español más influyente de la historia, ha pasado dos días de una actividad frenética en Castelló, fruto de la colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation. Y es que no ha podido hacer más cosas en menos tiempo: inauguró un curso de gestión de restaurantes en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Costa de Azahar, participó en un encuentro con los cocineros de la provincia en el Estadio de la Cerámica de Vila-real, debatió con usuarios de entidades sociales en la Fundación Caixa Castelló, estuvo en un encuentro de empresas del sector alimentario en Onda y, finalmente, impartió la charla Esencia y futuro, actitud innovadora, en el Teatro Principal, no sin antes haber firmado en el libro de honor del Ayuntamiento.

Ferran Adrià ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Tanto esfuerzo requería de una recompensa en forma de buena comida, y eso es lo que hizo Adrià, que escogió uno de los restaurantes más conocidos de la capital de la Plana, en el Grau.

"A cuadros"

"Me he quedado a cuadros al verlo entrar", explica el dueño de la Tasca del Puerto, Nacho Boix. No era para menos, ya que la reserva no venía a nombre de Adrià y, por tanto, no sabía que iba tener que dar de comer a uno de los chefs más exigentes del mundo.

Ferran Adrià y Nacho Boix en la Tasca del Puerto. / Mediterráneo

Sin embargo, cuenta Boix, todo se desarrolló con bastante naturalidad. "Le gusta comer sencillo y el buen producto", sentencia. El menú que escogió así lo acredita: arroz a banda, espardenyes, alcachofas y boquerones a la romana.

Hubo tiempo para la charla porque la cocinera, Reme Domínguez, asistió a los cursos de cocina que impartía Adrià en los 90, como acredita una foto que hay colgada en el local.

"Es una persona encantadora y ha sido un grandísimo honor y un orgullo", resume.

En otra de sus visitas a la capital de la Plana, hace un par de años, también armó bastante revuelo su visita a otro restaurante de la ciudad, 15 Tapas, donde acudió después de dar una charla.