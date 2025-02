El mejor torrezno de la Comunitat Valenciana lo prepara un ingeniero en Castellón

Rafael Argaiz Hoyos es un bilbaíno afincado en Castelló por amor. Su mujer es castellonense y conoció a Rafa cuando él aún ejercía como ingeniero en Soria, pues la madre de Teresa -nombre de su esposa-, es soriana y pasaban allí los veranos. Cupido hizo de las suyas y provocó que el ahora hostelero hiciera las maletas para trasladarse a la capital de la Plana, donde se puede decir que ha ‘conquistado’ la calle Temprado, pues es ahí donde se ubican sus tres bares: Estraperlo, Estraperlo Kalea y Estraperlo Fum.

Igual que cambió de ciudad, Rafa también cambió de profesión, aunque su formación como ingeniero la aplica a los pintxos que prepara en sus establecimientos, concretamente en uno que le ha dado fama a nivel nacional. Hablamos de los torreznos. Y es que Estraperlo se ha alzado por segundo año consecutivo como el ganador del Concurso de El Mejor Torrezno del Mundo a nivel autonómico, clasificándose así para representar a la Comunitat Valenciana en la final de El Mejor Torrezno del Mundo, que será el próximo 23 de marzo en Burgo de Osma.

Imagen de los torreznos que prepara Rafa en el bar Estraperlo. / Gabriel Utiel

¿Cuál es el secreto de su torrezno? Él mismo lo explica de la siguiente forma: “Los compro en Soria ya oreados -secados-, y adobados con ajo, sal y pimentón. Los cocino utilizando distintas técnicas, combinando cocciones a baja y alta temperatura para que la piel se convierta en una especie de airbag crujiente”. El resultado está a la vista, atendiendo a los premios conseguidos hasta ahora: “La corteza tiene que estar crujiente y la carne, tierna”.

Prosigue Rafa con su alegato de la siguiente forma: “Como ingeniero apliqué la tecnología para que mejore el proceso de cocinado. El problema que suelen tener los torreznos cuando vienen a la zona del Mediterráneo es que se rehidrata la piel y ya no sale esa burbuja tan característica. Gracias a mi técnica quedan como toca”.

Es tal el éxito de los torreznos que el siguiente paso será prepararlos para vender a otros restaurantes, así como para clientes particulares que los quieren preparar en casa: “Se terminan en la sartén o en la air fryer y quedan perfectos”.

Sobre la final que se disputará el 23 de marzo en tierra soriana, Rafa promete que intentará “dejar el pabellón bien alto”, aunque la fecha no acompaña: “Es el primer fin de semana de Magdalena. El año pasado ya coincidió con las fiestas y fui casi sin dormir porque son días de mucho trabajo. No estaré en las mejores condiciones, pero iré a por todas”.

Imagen del establecimiento ubicado en la Calle Temprado de la capital de la Plana. / Mediterráneo

Mucho más que torreznos

Pese a lo que pudiera parecer, lo más típico en Estraperlo no tienen por qué ser los torreznos: “La gente pide mucho las bravas que preparamos con boniato, el txangurro -mousse de centollo-, el bacalao en tempura con ajoaceite de miel de azahar o nuestros pintxos”. Y para concluir, como no podría ser de otra forma tratándose de Castellón: carajillo, aunque un pelín diferente: “No lleva café. Lo podemos hacer también con café, pero el más famoso es el que hacemos con una mezcla de licores y helado de leche merengada”.

Sobre el bar Estraperlo propiamente dicho, Rafa relata su historia de esta forma: “Cuando vine a Castellón con mi mujer, que entonces era novia, echaba de menos el picoteo que hay en el norte. A quien le preguntaba me decía que vendría bien un bar de pintxos, así que como me gusta comer y cocinar, me puse a ello”. Y por lo visto, no le va nada mal.