Un restaurante de Castellón entre los 15 mejores de la Comunitat según la Guía Macarfi

La guía Macarfi 2025 ha dado un paso más en su evolución, ampliando su alcance geográfico respecto a ediciones anteriores. En su décima entrega ya incluye selecciones de los mejores restaurantes en ocho comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Comunitat Valenciana, Asturias y Cantabria. Lo que en sus inicios fue un proyecto enfocado en la escena gastronómica de Barcelona, ahora tiene la ambición de seguir creciendo y, para 2026, espera cubrir un total de 15 regiones.

En la edición de 2025, los restaurantes reconocidos como los mejores en cada zona han sido: El Celler de Can Roca, Desde 1911, Elkano, El Portal de Echaurren, Bardal, Ricard Camarena y Quique Dacosta (ex aequo), Casa Marcial y Cenador de Amós (no aparecen Diverxo, Disfrutar y Asador Etxebarri por haber sido número 1 durante tres años consecutivos).

La guía ha seleccionado para sus lectores los 15 mejores establecimientos de cada comunidad autónoma, y en la valenciana el resultado deja solo un restaurante de Castellón.

Top 15 de la Comunitat Valenciana

Ricard Camarena / Quique Dacosta ('ex aequo) La Salita Fierro Arrels Espacio Montoro L'Escaleta BonAmb Kaido Sushi Bar La Finca Nozomi Sushi Bar Atalaya Monastrell Karak El Poblet

Estrella Michelin

Se trata de Atalaya, situado en Alcossebre, que cuenta desde 2021 con una estrella Michelin y con dos soles de la Guía Repsol desde 2024. Un reconocimiento más para Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, quienes después de cocinar y aprender de la mano de grandes chefs como Martin Berasategui, Sergi Arola o Pepe Solla, abrieron el restaurante en 2014.

Es, al menos por ahora, la culminación de un proyecto que comenzó de forma modesta, en un local que con el paso de los años han ido adecuando, al igual que su cocina, hasta que han encajado como un guante en el perfil Michelin.

Cocina libre

¿Y qué se puede encontrar el comensal que vaya a Atalaya? Una cocina muy libre, sin ataduras, pese a que la despensa se nutre mucho del producto castellonense. "Cuando nos preguntan cuál es nuestro estilo no sabemos muy bien qué contestar. Cocinamos lo que nos apetece, cogiendo recetas que conocemos y mejorándolas", manifestó Alejandra Herrador a Mediterráneo.

Al igual que muchos cocineros Michelin, la pareja de chefs ha expandido su marca abriendo un negocio más informal, también en Alcossebre, llamado Vermuda, En él se puede disfrutar de su cocina creativa a precios más moderados y en un ambiente desenfadado.