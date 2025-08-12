El CIS dicta un veredicto: Así les gusta la tortilla de patatas a los españoles

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas resuelve la duda sobre los gustos mayoritarios de uno de los platos nacionales

Una encuesta de turismo y gastronomía realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha revelado cómo les gusta la tortilla de patatas a los españoles. ¿Con cebolla? ¿Sin cebolla? ¿Muy hecha? ¿Poco hecha? Parece que el resultado ayuda a zanjar el debate, pues las respuestas se han decantado claramente hacia un estilo de tortilla. El CIS, además, ha aprovechado la encuesta para preguntar por el plato más típico y representativo de la gastronomía española y por las preferencias a la hora de elegir entre guisos y fritos, y entre carne y pescado.

La encuesta, basada en 4.538 entrevistas realizadas entre el 31 de julio y el 11 de agosto de este año.

Pero vayamos a la tortilla de patatas. En concreto, el 70,4% coincide en que esta tiene que ser con cebolla, frente a un 20,9% que le gusta sin ella. Ganan por goleada los 'concebollistas'. ¿Qué pensarán en Betanzos, donde la hacen -y la subliman- sin? Para redondear la encuesta, el CIS ha preguntado sobre cómo debe estar hecha. ¿Mucho o poco? El 53,9% opina que tiene que estar poco hecha y un 26,9% opina que debería estar muy hecha.

Respecto al plato más típico y representativo de la gastronomía española, un 48% de los encuestados coincide en situar a la paella en el primer lugar, seguido de la tortilla de patata (25,4%) y el jamón ibérico (17,8%).

Y sobre el dilema entre guisos y fritos, el 85,8% tiene claro que prefiere la cuchara. Por otro lado, un 44,2% se decanta por carne y un 40,8%, por pescado.

La grandísima mayoría, el 95,8%, considera que la gastronomía española podría situarse entre las tres o cuatro mejores del mundo. De hecho, el 81,1% cree que es la mejor del planeta, seguida por la italiana y la francesa.

En lo que respecta al tíquet medio que gastan en restaurantes, el 56,3% de los encuestados se suele gastar en 15 y 30 euros cada vez que va a comer o cenar fuera, mientras que el 26,3% incrementa esta horquilla hasta los 31-50 euros. También cuentan mucho las valoraciones de las redes sociales sobre la gastronomía del lugar de vacaciones. Y es que, el 47,4% de los encuestados consulta siempre o casi siempre las valoraciones de otros usuarios en las plataformas digitales sobre determinados servicios turísticos y un 29,2% lo hace ocasionalmente.

De la encuesta, que contaba con más preguntas respecto a la manera de pasar las vacaciones de los españoles, el CIS ha concluido que la mayoría de los españoles se va habitualmente entre una y dos semanas de vacaciones de verano: concretamente, el 32,2% se va habitualmente entre una y dos semanas de vacaciones de verano, mientras que un 26,2% se va una semanaun 24% más de dos semanas y un 12,3% menos de siete días.

El 60%, de vacaciones en España

Seis de cada diez españoles pasa sus vacaciones en España, mientras que un 20,1% disfruta parte de estas también en el extranjero y un 5,4% lo hace exclusivamente fuera del país.

Si bien el turismo de sol y playa es la opción preferida para el 51,5%para el 45,9% lo es el turismo cultural, mientras que el de contacto con la naturaleza es la mejor opción para un 37,7%.

A la hora de viajar, la mayoría opta un por un pueblo de costa o cercano a ella (33,8%), seguido por una ciudad costera (21,1%), un pueblo en el campo (17,9%) y una ciudad interior (11,3%). En cuanto al alojamiento habitual, el 45,8% se va a un hotel o apartahotel, frente a un 13% que marcha a una segunda viviendaun 14,3% que prefiere una vivienda completa en alquiler incluido o apartamento turístico y un 11,4% que se va a viviendas de familiares.

El 61,4% ya hace organiza las vacaciones a través de Internet, frente a un 14,9% que lo hace mediante agencias de viaje.

