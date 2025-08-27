¿Pizza con piña o paella con naranja?: Sollana convoca el primer certamen de arroz con el cítrico valenciano

La paella y la naranja son dos de los elementos más emblemáticos de la identidad valenciana: el plato principal y el postre. Sin embargo, ¿qué ocurriría si se mezclara todo? Sollana se ha aventurado a ello con la convocatoria del primer Concurso Provincial de Paella Valenciana con Naranja, una cita que pretende no solo poner en valor el producto local, sino también experimentar con él.

El Ayuntamiento de Sollana ha creado este certamen, que tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a las 18:00 horas, dentro del marco de la feria «Menja’t Sollana: Gastronomia, Cultura i Turisme... Tot d’una!», que se celebrará del 26 al 28 de septiembre. La receta a seguir es la misma que la de la paella valenciana tradicional, pero con el ingrediente extra: cinco kilos de naranjas.

La idea, como explica la concejala de Turismo y Comercio Local de Sollana, Ana San Sebastián, es del chef sollanero Raúl Magraner, del restaurante Bon Aire, ubicado en el Palmar. Magraner acumula numerosos premios, entre ellos, el de mejor paella valenciana del mundo en 2018, eso sí, sin naranja.

La receta

Según las bases del concurso, los ingredientes que facilitará la organización para la elaboración de la paella serán exactamente: 1,5 kg de arroz con Denominación de Origen Valencia, aceite de oliva, 500 g de garrofó, 1,5 kg de judía verde (bajoqueta), tres tomates, una cabeza de ajos, azafrán, pimentón rojo molido, 1 kg de pollo, 1 kg de conejo, 5 kg de naranjas para zumo, además de sal y agua. También se les facilitarán los utensilios necesarios para cocinarla.

Aunque esta receta cítrica no es tradicional en Sollana, el municipio de marjal también cuenta con campos de naranjas. «La paella original nace aquí, en l'Albufera, pero creemos que de esa fusión de dulce con salado puede salir algo muy especial», expone San Sebastián. «Sueca ya tiene su Concurso Internacional de Paella Valenciana, así que nosotros queríamos hacer algo distinto», añade.

Los participantes deberán elaborar una paella de 15 raciones. No se permitirá la participación de personas no relacionadas profesionalmente con la hostelería, a excepción de los ganadores del Concurso Amateur de Paella Valenciana que se celebró en Sollana el pasado abril. Las inscripciones estarán abiertas del 25 de agosto al 7 de septiembre.

De la naranja al aguacate

Además, el concurso también incluye la elaboración de un plato libre con aguacate ya que, aunque no sea un producto tradicional valenciano, la empresa local Alcoaxarquia facilitará esta fruta a los participantes. En el Concurso Amateur de Paella Valenciana se llegaron a presentar platos tan originales como una tarta de queso de aguacate.

El premio por elaborar la mejor paella valenciana con naranja de la provincia será de 2.000 euros. El segundo y el tercero, de 1.500 y 1.000 euros en productos; y el de mejor plato libre con aguacate, de 500 euros en producto.