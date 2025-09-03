19 restaurantes se unen a las jornadas del pincho en la fiesta del pulpo de Benicarló

La Concejalía de Turismo y la asociación de Restauración de Benicarló, con la colaboración de la cofradía de pescadores local, presentó ayer la nueva edición de la Festa del Polp a caduf i Peix de llotja, que dará comienzo el día 19.

Los bares, restaurantes y cafeterías darán la bienvenida al otoño con esta consolidada cita que engloba diferentes eventos y gira en torno al pulpo. El primero de ellos es la presentación de pinchos participantes, que será el 18 de septiembre en la plaza San Bartolomé a las 19.00 y estará amenizada con música en directo.

La concejala de Turismo de Benicarló, Inma Cerdán; y el presidente de la Asociacion de Restauración, Iván Alemán, presentaron la iniciativa gastronómica quye gira en torno al pulpo. / Alba Boix

El 19 comenzarán las Jornadas del Pincho, que se extenderán hasta el 5 de octubre. Las propuestas podrán degustarse en 19 establecimientos: Can Bolo, El 8, La Antigua, Levante, Barrafina, Casa Sira, La Caleta, Pulpería Lucense, Casa Isidoro, Náutica, Pim Pam Peix, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, L’Arena de Giovanni, El Cortijo, Mare Meua, La Parreta y Mar Blava by Vericat.

Mercado gastronómico

El 4 de octubre llegará a la plaza de la Constitución el Mercado gastronómico, que permanecerá abierto desde las 12.00 hasta las 00.30 horas y contará con música en directo de grupos y deejays.

Para concluir la cita anual del pulpo, desde el 5 de octubre hasta el 2 de noviembre llegarán a la ciudad las jornadas gastronómicas.

"Todo esto no sería posible sin nuestros pescadores, que son quienes se encargan de conseguir el pescado y marisco fresco», expuso la concejala de Turismo, Inma Calvet, quien presentó ayer la fiesta del pulpo acompañada del presidente de la asociación local de restauración, Iván Alemán, quien anunció que este año “recuperamos el concurso de los pinchos, que celebraremos el 22 de septiembre en el Magatzem de la Mar y contará con un jurado compuesto por tres grandes profesionales de la cocina de nuestra comarca, cuyos nombres no vamos a desvelar aún”.