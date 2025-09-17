World Paella Day 2025: València refuerza su estrategia de proyección internacional a través de la gastronomía

Cada 20 de septiembre, la ciudad de València pone en valor su principal seña de identidad gastronómica con la celebración del World Paella Day . La edición de 2025, que se celebrará en el Tinglado 2 de La Marina de València (Plaça de l’Aigua) bajo el lema ‘Paella, un idioma universal’, será una nueva oportunidad para consolidar a la capital valenciana como un destino gastronómico de referencia mundial.

Gastronomía como motor de internacionalización

La paella es hoy un icono culinario reconocido en los cinco continentes. En torno a ella, la ciudad de València ha tejido un discurso que combina tradición, innovación y sostenibilidad, proyectando al mundo una imagen de calidad y autenticidad. El World Paella Day es el mejor escaparate para reforzar esta estrategia, convirtiéndose en una herramienta de internacionalización turística y económica.

El certamen contará con la participación de 12 chefs de diferentes países, seleccionados entre más de 50 candidatos. Cada uno de ellos tendrá la misión de cocinar su versión de la paella en un concurso que busca premiar no solo la técnica, sino también el respeto a los valores del plato: producto local, sostenibilidad, identidad y creatividad.

Inmersión cultural y formación de embajadores

Los cocineros no se limitarán a participar en el concurso: durante varios días recorrerán el territorio y conocerán de primera mano los espacios naturales, culturales y productivos que dan sentido a la paella. Visitarán la Albufera, la huerta, la Lonja y los mercados municipales, en un programa diseñado para transmitir la esencia de la despensa valenciana. De esta manera, no solo cocinan una receta, sino que se convierten en embajadores internacionales de la paella y de la ciudad.

/ ED

Impacto ciudadano y turístico

Aunque el concurso está reservado a profesionales, el evento se abre a la ciudadanía con degustaciones populares, showcookings y actividades paralelas. El objetivo es que el World Paella Day trascienda el ámbito gastronómico y se convierta en un evento turístico y cultural de impacto económico, atrayendo visitantes y reforzando la imagen de València como ciudad abierta, hospitalaria y sostenible.

Una estrategia compartida

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de València, Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, Diputació de València y Turespaña. En conjunto, representan una apuesta firme por la gastronomía como palanca de crecimiento económico y como un activo diferenciador en la promoción internacional de la ciudad.