Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos

La cultura del esmorzar está de moda —y con razón—. Del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2025, la tercera edición de Gastroalmuerzos reúne propuestas con producto local en toda la Comunitat. En Castellón hay nivel: bocatas creativos, platos de brasa y el imprescindible cremaet. Aquí tienes, ordenados por localidad, los 20 imprescindibles para organizar tu ruta (con precios, qué incluye y horarios).

Tu ruta de esmorzars en Castellón

Bar Las Cholinas · 8,50 € · Bocata a elegir + cacahuetes, aceitunas y ajoaceite + 1 bebida + café/cremaet. Todos los días excepto miércoles. Uno de los templos del esmorzar; célebres por sus cremaets con miel.

Restaurante Racó de Canya · 9,00 € · Bocata de panceta de papada a la brasa + sobrasada ibérica + queso + 1 bebida + olivas + cacaus + allioli + café/cremaet. Mi–Do, 9:00–12:00.

Restaurante Torreón · 11,50 € · Bebida + chivito de lomo + café. Diario, 10:00–12:00.

Restaurante L’Agullot · 10,00 € · Plato o bocata a elegir + bravas de tapa + aceitunas + cerveza o vino + carajillo.

Castelló de la Plana / Grau

Cafetería Amado · 7,00 € · Bocadillo de bacalao + caña Estrella Damm + olivas/encurtidos + café/carajillo.

Asador Casa la Abuela · 7,00 € · Plato combinado (manita, magro con tomate y bacalao) + patatas y pimientos + pan, all i oli, olivas + 1 bebida + café/carajillo. Ma–Ju, 9:30–12:00.

Restaurante Carceller · 9,35 € · Bocata (lomo con camembert y alioli / revuelto de virutas de jamón / longaniza especial) + aceitunas y cacahuetes + jarra/refresco/tinto de verano + café/carajillo. 9:00–11:00.

Restaurante Maños II · 9,50 € · Bocata Los Maños (berenjena de la Plana, morcilla de Burgos y mermelada de higos) + encurtidos + bebida + café/cremaet. Todos excepto domingo, 8:00–12:30.

La Hípica Restaurante (Grau) · 7,40 € · Aceitunas + mix frutos secos + bocata de pan gallego con tortilla casera y alioli + caña o vino con gaseosa + cremaet. Diario, 9:00–12:00.

Restaurante Casa Aljaro · 12,00 € · “El almuerzo del pueblo”: ensalada de tomate del terreno + pan y alioli + cacaos y aceitunas + plato (huevo frito, 2 longanizas, 2 lomos, pimiento asado) + 1 bebida + carajillo. Lu–Vi, 9:15–11:30.

Bar Paquita · 10,00 € · Ensalada valenciana + cacaus + bocata a elegir + 1 bebida + cremaet Espadán con miel de Eslida. Diario, 9:00–12:00.

Tasca La Terreta · 8,00 € · Plato montañés + cacahuetes + ensalada de tomate y cebolla + bebida + café/cremaet. Ju–Do, 9:30–12:00.

Bar Casa Herminia · 11,00 € · Plato ciclista (huevo, patatas, lomo, pimiento, longaniza, butifarra) + olivas y cacaos + 1 bebida + café/infusión o carajillo pequeño. Horario de almuerzos.

Restaurante L’Ermita · 8,50 € · Cacahuetes y olivas + bocadillo especial + 1 bebida + café. Horario de almuerzos.

Gran Hotel Toledo · 10,00 € · Bocadillo de panceta curada en casa con especias y alioli casero + 1 bebida + cacau del collaret y aceitunas + carajillo. Lu–Sa, 9:00–11:00.

Entrepistes · 8,50 € · Cacahuetes + aceitunas partidas + bocata de secreto a la brasa con queso + carajillo de ron + 1 bebida. Horario de almuerzos.

Asador Aguilar · 8,00 € · Bocata (sobrasada torrada, pechuga a la brasa, patatas paja y huevo) + aceitunas y cacahuetes + bebida + café/cremaet. Lu–Vi, 9:00–12:00.

Hotel Miramar · 12,00 € · Plato de brasa + caña + café. Todos los días.

Vall d’Uixó

Restaurante Pradas · 10,00 € · Plato variado de brasa (carne y embutido) + all i oli de mortero + olivas partidas y cacahuetes al centro + pan artesano + bebida + café. Todos excepto domingo.

El Cortijo Gregorio Anaya · 8,00 € · Chapatas de cristal al gusto + bebida + aceitunas + café. Lu–Sa, 9:00–13:00.

Venta El Maestrazgo · 10,00 € · Bocadillo + cacahuetes + aceitunas + vino de la casa + cremaet. Diario, 7:00–12:00.