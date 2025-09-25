Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos

Los establecimientos están repartidos por toda la provincia: Conoce el listado completo

Imagen con algunos de los almuerzos que se ofrecen en la ruta.

Imagen con algunos de los almuerzos que se ofrecen en la ruta. / gastroalmuerzos.com/

Rafael Fabián

La cultura del esmorzar está de moda —y con razón—. Del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2025, la tercera edición de Gastroalmuerzos reúne propuestas con producto local en toda la Comunitat. En Castellón hay nivel: bocatas creativos, platos de brasa y el imprescindible cremaet. Aquí tienes, ordenados por localidad, los 20 imprescindibles para organizar tu ruta (con precios, qué incluye y horarios).

Tu ruta de esmorzars en Castellón

Alfondeguilla

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / https://gastroalmuerzos.com/

Bar Las Cholinas · 8,50 € · Bocata a elegir + cacahuetes, aceitunas y ajoaceite + 1 bebida + café/cremaet. Todos los días excepto miércoles. Uno de los templos del esmorzar; célebres por sus cremaets con miel.

Almenara

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / https://gastroalmuerzos.com/

Restaurante Racó de Canya · 9,00 € · Bocata de panceta de papada a la brasa + sobrasada ibérica + queso + 1 bebida + olivas + cacaus + allioli + café/cremaet. Mi–Do, 9:00–12:00.

Benicàssim

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com/

Restaurante Torreón · 11,50 € · Bebida + chivito de lomo + café. Diario, 10:00–12:00.

Restaurante L’Agullot · 10,00 € · Plato o bocata a elegir + bravas de tapa + aceitunas + cerveza o vino + carajillo.

Castelló de la Plana / Grau

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Cafetería Amado · 7,00 € · Bocadillo de bacalao + caña Estrella Damm + olivas/encurtidos + café/carajillo.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Asador Casa la Abuela · 7,00 € · Plato combinado (manita, magro con tomate y bacalao) + patatas y pimientos + pan, all i oli, olivas + 1 bebida + café/carajillo. Ma–Ju, 9:30–12:00.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Restaurante Carceller · 9,35 € · Bocata (lomo con camembert y alioli / revuelto de virutas de jamón / longaniza especial) + aceitunas y cacahuetes + jarra/refresco/tinto de verano + café/carajillo. 9:00–11:00.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Restaurante Maños II · 9,50 € · Bocata Los Maños (berenjena de la Plana, morcilla de Burgos y mermelada de higos) + encurtidos + bebida + café/cremaet. Todos excepto domingo, 8:00–12:30.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

La Hípica Restaurante (Grau) · 7,40 € · Aceitunas + mix frutos secos + bocata de pan gallego con tortilla casera y alioli + caña o vino con gaseosa + cremaet. Diario, 9:00–12:00.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Restaurante Casa Aljaro · 12,00 € · “El almuerzo del pueblo”: ensalada de tomate del terreno + pan y alioli + cacaos y aceitunas + plato (huevo frito, 2 longanizas, 2 lomos, pimiento asado) + 1 bebida + carajillo. Lu–Vi, 9:15–11:30.

Eslida

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Bar Paquita · 10,00 € · Ensalada valenciana + cacaus + bocata a elegir + 1 bebida + cremaet Espadán con miel de Eslida. Diario, 9:00–12:00.

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Tasca La Terreta · 8,00 € · Plato montañés + cacahuetes + ensalada de tomate y cebolla + bebida + café/cremaet. Ju–Do, 9:30–12:00.

La Pobla Tornesa

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Bar Casa Herminia · 11,00 € · Plato ciclista (huevo, patatas, lomo, pimiento, longaniza, butifarra) + olivas y cacaos + 1 bebida + café/infusión o carajillo pequeño. Horario de almuerzos.

Moncofa

Restaurante L’Ermita · 8,50 € · Cacahuetes y olivas + bocadillo especial + 1 bebida + café. Horario de almuerzos.

Onda

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Gran Hotel Toledo · 10,00 € · Bocadillo de panceta curada en casa con especias y alioli casero + 1 bebida + cacau del collaret y aceitunas + carajillo. Lu–Sa, 9:00–11:00.

Entrepistes · 8,50 € · Cacahuetes + aceitunas partidas + bocata de secreto a la brasa con queso + carajillo de ron + 1 bebida. Horario de almuerzos.

Segorbe

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Asador Aguilar · 8,00 € · Bocata (sobrasada torrada, pechuga a la brasa, patatas paja y huevo) + aceitunas y cacahuetes + bebida + café/cremaet. Lu–Vi, 9:00–12:00.

Torreblanca

Hotel Miramar · 12,00 € · Plato de brasa + caña + café. Todos los días.

Vall d’Uixó

Restaurante Pradas · 10,00 € · Plato variado de brasa (carne y embutido) + all i oli de mortero + olivas partidas y cacahuetes al centro + pan artesano + bebida + café. Todos excepto domingo.

Vila-real

El Cortijo Gregorio Anaya · 8,00 € · Chapatas de cristal al gusto + bebida + aceitunas + café. Lu–Sa, 9:00–13:00.

Xert

Imagen del almuerzo.

Imagen del almuerzo. / gastroalmuerzos.com

Venta El Maestrazgo · 10,00 € · Bocadillo + cacahuetes + aceitunas + vino de la casa + cremaet. Diario, 7:00–12:00.

