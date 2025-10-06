Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: "Nos dicen que tenemos muy buenos precios"

El currículum de Toni Romero en el mundo de la cocina ya hacía presagiar que tendría una prolífica carrera como chef. El de Nules se formó en la Escuela de Hostelería del Grau de Castelló y posteriormente haría prácticas en El Bulli de Ferran Adrià, el Arzak, Akelarre de Pedro Subijana o en el Maison Pic de Anne-Sophie Pic, la única cocinera francesa con tres estrellas Michelin.

Este prometedor inicio, eso sí, no garantizaba el éxito en los fogones a Toni. Eso se lo ha trabajado él y el último reconocimiento conseguido acredita que más que desviarse ha mantenido el pulso. Y es que el nulense ha conseguido dos cuchillos en los prestigiosos The Best Chef Awards 2025 celebrados en Milán. Para hacernos una idea de la talla de este premio, a nivel autonómico solo se ha concedido a cuatro cocineros: Quique Dacosta, Ricard Camarena, Luis Valls (El Poblet) o Begoña Rodrigo (La Salita).

Toni Romero lo ha logrado con su restaurante Suculent, situado en la Rambla del Raval de Barcelona. Es ahí donde ofrece de lunes a viernes en horario de comidas y cenas a un máximo de 50 comensales sus distintas creaciones: “Me embarqué en este proyecto en mayo del 2012 y tras la salida hace unos años del que era el socio soy tanto cocinero como propietario. La gestión me quita mucho tiempo diario porque somos 12 empleados y hay mucho trabajo, pero estoy muy centrado en el proyecto y orgulloso de lo que estamos consiguiendo”.

Si visitan Suculent encontrarán “dos menús diferentes, uno de 60 y otro de 80 euros, así como la carta. Los clientes nos suelen decir que está muy bien de precio, sobre todo los extranjeros, que al estar en Barcelona vienen mucho”. Entre los platos más reconocidos de su establecimiento, el chef elegiría los tres siguientes: “El all i pebre de anguila es uno de los que más recuerda a mi tierra natal, aunque está un poco versionado. También nos piden mucho la raya con mantequilla negra y puré de cítricos; así como el steak tartar con tuétano a la brasa y patatas soufflé”.

Imágenes del restaurante Suculent de Barcelona que regentea Toni. / Mediterráneo

Sobre su presencia en la gala The Best Chef Awards confirma Toni que “es un premio que da mucha visibilidad a nivel internacional”, y confiesa que al margen de este último certamen su restaurante también cuenta con un Sol Repsol y está recomendado en la Guía Michelin. Sobre la posibilidad de volver en un futuro a su provincia natal, Castellón, afirma lo siguiente: “Me haría ilusión, pero ahora mismo estoy encantado en Barcelona. Me he amoldado a los proveedores y al modelo de negocio y no me puedo quejar. En un futuro me gustaría crear una bodega divertida, un bar típico, pero con buena cocina y platos de cuchara, pero hoy por hoy solo pienso en el Suculent”.