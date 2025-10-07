Raúl Resino representa a Castellón en el evento Estrellas contra el Cáncer

Gastronomía y solidaridad. Un binomio que suena bien y sabe mejor. Raúl Resino, chef con una estrella Michelin en su restaurante de Benicarló, ha participado en una nueva edición Estrellas Contra el Cáncer, que tuvo lugar el pasado sábado 4 de octubre en Ibiza. El evento benéfico de alto renombre reunió la excelencia culinaria y la solidaridad en un mismo lugar y allí que se apuntó Resino.

"Es un evento muy bonito en el que la buena cocina muestra su lado más implicado con la sociedad y supone un orgullo para mí estar presente en esta nueva edición representando a Castellón, para que todo el mundo sepa que en la provincia se cocina muy bien y también somos solidarios", comenta el chef, quien estuvo acompañado en su viaje por su pareja y jefa de sala de Raúl Resino Restaurante, Elia Cerdà.

Raúl Resino y Elia Cerdà, en el eveno / Mediterráneo

Este evento, que se celebró por cuarta vez y que tuvo como escenario este año el icónico Nassau Beach Club Ibiza, tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para ASPANOB, la Asociación de padres de niños con cáncer de Baleares. Además de disfrutar de la gastronomía en todo su esplendor.

Una 'alineación' repleta de estrellas

Vicky Sevilla, Raúl Resino y Luis Brito, en la cocina / Mediterráneo

Entre la alineación de cocineros de la alta cocina que acompañaron a Resino estaban Carlos Maldonado (Restaurante Raíces, 2 estrellas Michelin); Luis Brito (Restaurante AVerTavira, una estrella Michelin); Oscar Molina (Restaurante La Gaia, una estrella Michelin); Víctor Martín (Restaurante Trigo, una estrella Michelin); Luis Veira (Restaurante Àrboré da veira, una estrella Michelin); Sergio Manzano (Restaurante A'Barra, una estrella Michelin); Andreu Genestra (Restaurante Andreu Genestra, una estrella Michelin); Aaron Ortiz (Restaurante Kabo, una estrella Michelin); Rafa Soler (Restaurante Audrey's, una estrella Michelin); Ignacio Solana (Restaurante Solana, una estrella Michelin); Vicky Sevilla (Restaurante Arrels, una estrella Michelin); Edwin Vinke (Restaurante 1742, 2 estrellas Michelin); y Santi Taura (Restaurante Dins, una estrella Michelin).

Los chefs Carlos Maldonado y Raúl Resino / Mediterráneo

Menú

Los asistentes a la velada disfrutaron de un cóctel de bienvenida con creaciones exclusivas de los chefs participantes, además de estaciones dedicadas a las ostras, el caviar y el jamón, que marcaron el tono selecto del evento. Raúl Resino presentó ante los comensales uno de sus clásicos, les caixetes, sin duda un bocado exquisito y muy preciado que sabe a auténtico mar. "Quise mostrar un producto mediterráneo, ya que Ibiza está bañada por él y el mar es esencial en mi cocina. Les caixetes es un producto exclusivo de nuestra zona, que no se conoce mucho fuera de nuestra provincia", confiesa Resino, quien añade que "al no conocer el producto e impresionar, gustó mucho a los comensales. Fue algo que sorprendió, junto al resto del menú, que fue espectacular".