Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els millors 'rollets' i 'primes' de Castelló

Els veïns de Sant Roc del Raval es reuneixen al Forn de Miravete Sebastià per a elaborar més de 7.000 dolços

Dolços per honrar a Sant Roc: Més de 7.000 'rollets' i 'primes'

Dolços per honrar a Sant Roc: Més de 7.000 'rollets' i 'primes'

Manolo Nebot

Iván Fernández

Aquest cap de setmana toca honrar a Castelló a Sant Roc del Raval, i que millor que regalar-li rollets i primes al sant per a endolcir aquestes celebracions.

Per això, quasi unes 40 persones, entre representants de la junta d’aquestes celebracions i veïns de la zona del carrer Sant Roc, s'han reunit aquest dimarts en el Forn de Miravete Sebastià per a cuinar i donar forma a aquests dolços que, diumenge que ve a la nit, es llançaran per a donar per finalitzades les festes. Són més de 7.000 rotllets i primes els que van posar dins del forn i donar forma, durant el matí d’ahir.

Ambient de germanor

Però els participants en aquesta tasca no es van prendre el treball com una obligació, sinó que el van viure com tota una festa. Des de les 10.00 del matí han començat a preparar els dolços "en un ambient de germanor", com explica Montse Gual, la presidenta de la junta d’aquestes celebracions. "És un precalentament per als dies grans que viurem durant el cap de setmana", afegeix Gual.

Els participants en la elaboració dels dolços per a Sant Roc del Raval.

Els participants en la elaboració dels dolços per a Sant Roc del Raval. / Manolo Nebot

A més, tots els participants en l’elaboració dels rollets i les primes han gaudit de la invitació a un cafè i un esmorzar, per a recuperar forces. Per a culminar la jornada de treball, també han tastat l’arròs al forn preparat pels clavaris d’aquesta edició, Tica Torres i Jaume Bomboí.

"Ací es reuneixen persones que han participat en les festes durant tota la vida i segueixen col·laborant. També venen familiars de persones que han ajudat durant molt de temps. I n’hi ha gent jove que som molts dels que formen part de la junta", comenta la presidenta de les celebracions.

Amb un ull al cel

Montse Gual assegura que "tenim moltíssimes ganes. Esperem que l’oratge ens respecte". Això és perquè l’any passat la pluja els va impedir viure les festes al carrer. Per això, ara està amb un ull al cel.

Els 'rollets', en el moment d'entrar al forn.

Els 'rollets', en el moment d'entrar al forn. / Manolo Nebot

"Hi ha molta il·lusió, perquè fa molt de temps que no sortim amb la imatge del sant", afirma, després de més de set anys sense que Sant Roc del Raval visca aquestes jornades per honrar el patró.

Noticias relacionadas y más

Les festes van començar a celebrar-se en 1991, però van entrar en compàs d’espera en 2017. La junta va recuperar la seua activitat l’any passat, amb l’arribada de gent jove, encapçalada per Montse Gual. No obstant això, la recuperació del programa festiu es va vore frustrada per l’aigua. "Tot apunta que, aquest any, sí que gaudirem de tot", diu Gual que ja compta amb Rosa Cuevas y Francisco Peris com clavaris per 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents