Da Capo Pizza estrena un nuevo local en el corazón de Castelló

Da Capo Pizza, la reconocida cadena de pizzerías artesanales fundada por Omar Sebastià, inaugura un nuevo local en pleno centro de Castelló. En esta nueva etapa, Omar se une a su hermano Ismael Sebastià para continuar con la expansión de la marca, que sigue apostando por una propuesta gastronómica joven, urbana y de calidad.

La fachada del nuevo establecimiento de Da Capo en Castelló. / Mediterráneo

Este establecimiento ha abierto sus puertas en la calle Escultor Viciano. El nuevo espacio está pensado para disfrutar de una experiencia completa: comer, cenar o celebrar eventos especiales en un ambiente moderno y acogedor, con las pizzas artesanales de masa fina y bordes crujientes cocinadas en horno de piedra que caracterizan a la firma.

Presencia en la provincia

Con esta apertura, Da Capo Pizza refuerza su presencia en la provincia y consolida su posición como una de las referencias en cocina italiana contemporánea.

La nueva pizzería ha vivido este jueves su fiesta de inauguración. / Mediterráneo

Así, el centro suma a su catálogo de negocios en la provincia con un nuevo establecimiento. De esta manera, la cadena, que ya está presente en Benicàssim y Oropesa del Mar, aumenta su presencia en la capital de la Plana con un segundo local.