Da Capo Pizza estrena un nuevo local en el corazón de Castelló
La cadena de pizzerías artesanales inaugura su segundo establecimiento en la capital de la Plana en la calle Escultor Viciano
Da Capo Pizza, la reconocida cadena de pizzerías artesanales fundada por Omar Sebastià, inaugura un nuevo local en pleno centro de Castelló. En esta nueva etapa, Omar se une a su hermano Ismael Sebastià para continuar con la expansión de la marca, que sigue apostando por una propuesta gastronómica joven, urbana y de calidad.
Este establecimiento ha abierto sus puertas en la calle Escultor Viciano. El nuevo espacio está pensado para disfrutar de una experiencia completa: comer, cenar o celebrar eventos especiales en un ambiente moderno y acogedor, con las pizzas artesanales de masa fina y bordes crujientes cocinadas en horno de piedra que caracterizan a la firma.
Presencia en la provincia
Con esta apertura, Da Capo Pizza refuerza su presencia en la provincia y consolida su posición como una de las referencias en cocina italiana contemporánea.
Así, el centro suma a su catálogo de negocios en la provincia con un nuevo establecimiento. De esta manera, la cadena, que ya está presente en Benicàssim y Oropesa del Mar, aumenta su presencia en la capital de la Plana con un segundo local.
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Las cuatro claves en la investigación del crimen del contenedor de Castellón
- Las mejores imágenes del primer encierro de la Fira d'Onda 2025
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco