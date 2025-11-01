Alimentación
Trucos para limpiar, cocinar y conservar setas
Hay ciertas peculiaridades que deben tenerse en cuenta a la hora de su preparación
J.E.
Con la llegada del otoño, vuelve uno de los alimentos de temporada más deseados de estas fechas: las setas. Protagonistas de infinidad de recetas, en este momento del año proliferan en los campos y bosques de nuestra geografía, dispuestas para su recogida y consumo. Sin embargo, hay ciertas peculiaridades que deben tenerse en cuenta a la hora de su preparación y que no todo el mundo conoce.
Cómo limpiar las setas
El primer consejo es evitar en todo momento limpiar las setas con agua. Esto es, no deben introducirse en un bol ni colocarse debajo del chorro del grifo. El motivo es que absorben el agua y modifican notablemente su textura y su sabor, por lo que a la hora de consumirlas, no se percibirán igual. Además, al ser cocinadas volverían a soltar el agua, afectando también al sabor del resto de alimentos presentes en el proceso, como carnes o verduras.
La mejor forma de limpiar las setas es ayudarse de un pincel o de una brocha suave, con el fin de cepillar con delicadeza las setas para retirarles los restos de tierra y vegetales adheridos. La forma irregular de las setas y sus pliegues profundos no ayudan a su limpieza, pero las cerdas del pincel servirán para alcanzar todos sus rincones con la máxima eficacia.
Posteriormente, se puede emplear un trapo húmedo para frotar con suavidad las setas y un pelador o una puntilla para retirar las partes indeseadas para el consumo, con el fin de aprovechar al máximo el producto.
Cómo conservar las setas
Si el alimento no va a ser consumido de inmediato, sino en días posteriores, es aconsejable seguir una serie de pautas para que no pierda sus propiedades y se mantenga en el estado óptimo. La primera recomendación sería utilizar recipientes abiertos, ya que en los cerrados (tuppers, etc.) el agua que contienen se condensará y estropeará su textura.
El recipiente debe además cubrirse en su parte inferior por una servilleta o un paño fino, con el fin de protegerlas de la sequedad que conllevan los frigoríficos, toda vez que es aconsejable mantener este alimento en frío para que no se estropee en ambientes excesivamente secos o calurosos.
Cómo cocinar las setas
Cada tipo de seta tiene sus particularidades a la hora de ser preparada. Eso sí, muchas de ellas no son aptas para comer en crudo. Incluso, cuando sí lo sean (boletus, por ejemplo) es aconsejable no consumir una gran cantidad para evitar posibles intoxicaciones.
Otros tipos de setas como los rebozuelos o las trompetas de la muerte aguantan mejor cocciones simples, como los salteados o los confitados. Si tus gustos van encaminados hacia los revueltos u otros tipos de platos semejantes, sin excesiva complejidad, este será el camino que debas elegir para su preparación.
También hay setas como los níscalos o la lengua de vaca que son más favorables a una cocina a través de guisos, platos más complejos con sabores más potentes, que hacen que el contraste con estos hongos sea más agradable al paladar.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios
- La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón