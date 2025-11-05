Gastronomic Forum Barcelona premia la innovación de la heladería Bico de Xeado

La heladería artesana Bico de Xeado, perteneciente a la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, refuerza su compromiso con la innovación, la calidad y la economía social a través de dos hitos que marcan su presencia en el Forum Gastronomic de Barcelona: el lanzamiento de sus Quioscos heladería, un nuevo modelo de negocio pensado para entornos turísticos, y el premio Innofòrum, recibido en el Gastronomic Forum de Barcelona, por su nuevo formato individual diseñado para el sector hostelería: Biquiños.

Con el objetivo de acercar el auténtico helado artesano a más rincones, Bico de Xeado ha desarrollado un concepto de heladería muy versátil pensado para ubicarse en zonas turísticas, paseos marítimos o playas, ofreciendo una experiencia de consumo de alta calidad.

Estos quioscos heladerías destacan por su diseño cuidado y su tecnología avanzada, permitiendo puntos de venta temporales de fácil gestión y ofreciendo una experiencia de servicio óptima tanto para el cliente como para el profesional que lo opera. Destaca su modelo colaborativo, que promueve el emprendimiento local junto al apoyo de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, con más de 45 años de trayectoria en la dinamización del sector lácteo gallego. Bico de Xeado impulsa así una fórmula de negocio que combina tradición, innovación y alta calidad gastronómica, generando oportunidades para profesionales del sector y reforzando el tejido empresarial.

Estamos muy satisfechos con la gran aceptación de las novedades que presentamos en esta edición del Gastronomic Forum de Barcelona, destacando el interés de emprendedores hacia este nuevo modelo de negocio y la gran acogida de los distribuidores por nuestro nuevo formato individual de helado, Biquiños

Helado de chocolate Bico de Xeado / archivo

Además, su compromiso con la calidad y la innovación ha sido reconocido en el marco del Gastronomic Forum de Barcelona, siendo galardonados con el Premio Innofòrum por sus Biquiños, un formato individual de helado que destaca por su diseño y su alto valor nutricional. Distribuidores de Cataluña destacan las ventajas operativas que ofrece al sector hostelero, siendo un formato terminado y listo para servir, así como la excelente calidad del helado elaborado con la leche de sus propias granjas.

“Biquiños ofrece seis sabores: tres clásicos (Chocolate, Fresa sin lactosa y Avellana sin azúcar añadido) y tres de perfil gourmet (Tarta de queso, Arroz con leche y Café de pota), pensados para convertirse en un postre completo sin necesidad de preparación adicional. Su formato facilita la operativa, simplifica la carta y se adapta a las nuevas demandas del mercado, garantizando una presentación y experiencia cuidada” , comentan desde la marca.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso de Bico de Xeado con la excelencia, la artesanía, la sostenibilidad, la proximidad y la constante evolución del sector lácteo, reforzando su apuesta por combinar tradición con innovación gastronómica. Materias primas de kilometro 0 seleccionadas, elaboración cuidada y un enfoque disruptivo que sorprende tanto a consumidores como de profesionales del sector.

Bico de Xeado

Bico de Xeado es la marca comercial de Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña; elabora helado artesano con leche de sus propias granjas desde hace una década. La firma controla todo el proceso, desde el origen del producto hasta la experiencia en el punto de venta. Bico de Xeado, amparada por el sello Galicia Calidade, cuenta con una red de tiendas propias y franquiciadas por todo el territorio nacional.