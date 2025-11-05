Estos son los platos más pedidos en la Comunitat Valenciana: la paella no es la primera opción

En el informe sobre las tendencias de consumo de los platos más emblemáticos de la gastronomía española en delivery, la paella sube hasta la segunda posición del Barómetro GastroEspaña y adelanta en demanda a las patatas bravas que este año ocupan el tercer puesto, mientras que la fideuá se posiciona como el plato que más crece en el su estudio sobre el consumo de gastronomía tradicional española a domicilio. Los datos son de lo más curiosos.

Así, las croquetas vuelven a liderar el ranking de las recetas más consumidas por los usuarios de Glovo. Las favoritas son las de jamón ibérico, que desbancan a las de pollo, las cuales fueron las más pedidas el año pasado. Además, este plato está en constante innovación y variedades como las de pulled chicken y rabo de toro comienzan a ganar popularidad.

Las croquetas de Santerra, las mejores entre las mejores. / MD

Segunda posición, la paella

La paella escala hasta la segunda posición en el ranking de platos tradicionales más pedidos a domicilio, recuperando así el segundo puesto que tuvo hace tres años. El mes en el que más paellas se pidieron a domicilio fue marzo, con más de 25.000 raciones, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior.

Patatas bravas, horchata, gazpacho, alcachofas y fideuà

Las patatas bravas bajan una posición y se sitúan en la tercera plaza. La horchata mantiene su posición en el ranking, consolidándose en la cuarta plaza, igual que el año pasado. València, Port de Sagunt y Alicante encabezan el listado de localidades con mayor consumo. El consumo de horchata se concentra especialmente en julio, alcanzando su pico el 14 de julio, día en que España celebró la victoria en la Eurocopa.

El gazpacho se posiciona en la quinta plaza del ranking, con un aumento del 34 % en su consumo respecto al año anterior. Este clásico y refrescante plato sigue conquistando paladares, también en formato delivery. Julio se consolida como el mes con mayor número de pedidos.

Las alcachofas se colocan en la sexta posición, con más de 5.000 raciones pedidas a domicilio. Las versiones más populares entre los valencianos son las alcachofas al horno y a la brasa, especialmente cuando se acompañan de jamón ibérico o foie. El consumo de este plato se concentra a finales de marzo, coincidiendo con la temporada óptima para disfrutar de este producto tradicional de la huerta valenciana.

Una fideuà. / Levante-EMV

La fideuá se posiciona como el plato que más crece en esta edición del Barómetro, con un incremento del 180 % respecto al año anterior. Valencia y Dénia lideran el consumo de esta receta tradicional, seguidas de cerca por Alicante.

Titaina, esgarraet y coca de llanda

La titaina, que se incorpora por primera vez al Barómetro, es una receta típica con pimiento rojo, tomate, piñones y atún. Se suele servir como tapa o sobre una tostada.

El esgarraet, que repite en el ranking, es una ensalada tradicional a base de pimientos asados, bacalao desalado y aceite de oliva virgen extra.