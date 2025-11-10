Los 55 restaurantes 'entronan' a Ricard Camarena en su décima edición

Cintillo 55 restaurantes 2025. / ED

Ricard Camarena es el nuevo 'rey' de la cocina valenciana. Tras casi una década de dominio de Quique Dacosta, que ha monopolizado el primer puesto del ranking de los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana durante todas sus anteriores ediciones, el restaurante de Camarena en València ha conseguido auparse hasta lo más alto del listado que publica anualmente el crítico gastronómico Santos Ruiz y que ya se ha convertido en un vademécum para los amantes de la gastronomía.

El edificio Veles e Vents de Valencia acogió ayer la gala de presentación de la décima edición de la Guía de los 55 Restaurantes de la CV, un proyecto conjunto de las cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, que cuenta con el impulso de de Cerveza 1906, Cabreiroa, la Agencia Valenciana de Turisme y Royal Bliss. Durante el acto, además, se dio a conocer el nombre de los restaurantes que ocupan las diez primeras posiciones del ranking, a los que se hizo entrega de una estatuilla.

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, fue el encargado de dar la bienvenida a una velada en la que Prensa Ibérica ha encontrado la manera de «reconocer el talento, la pasión y la dedicación de quienes han convertido nuestra gastronomía en un motivo de orgullo». Martí afirmó que «la Comunitat Valenciana vive un momento gastronómico excepcional», fruto de la apuesta por el producto de proximidad, la sostenibilidad y «ofrecer experiencias que conectan tradición y modernidad»

A continuación fue el turno del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, quien recalcó que "la restauración ejemplifica muy bien todos aquellos valores que defendemos en la Comunitat Valenciana", como la cultura o la sostenibilidad. Camarero abogó, en este sentido, por la recuperación de recetas que apuesten por productos de temporada y favorezcan la desestacionalización; y añadió que "uno de cada tres turistas vienen a la Comunitat Valenciana por la comida".

Antes de dar a conocer el listado definitivo de los mejores restaurnantes de la Comunitat Valenciana en esta décima edición, el autor de la guía, Santos Ruiz, dedicó unas palabras a los presentes en las que advirtió que la hostelería valenciana «tiene el enemigo en casa» y urgió a los profesionales a pelear por retener el talento que plagan las cocinas y las salas de nuestros restaurantes: «Todos hemos de arrimar el hombro para que los mejores sigan edificando una restauración de calidad», dijo.

Tras ello fue el turno de Ricard Camarena, que recogió el distintivo que le acredita como el mejor restaurante de la Comunitat Valenciana. Camarena destacó que el sector hostelero es "el más generoso" de todos, pero "ha llegado el momento de recibir", porque "el sector no es sostenible". Para ello, abogó por crear un marco que sea sostenible en el tiempo: "No podemos hacer malabarismos cuando hay un marco legislativo que no satisface las necesidades de nadie. Cada vez nos estamos doblegando más".

Foto final de la décima edición de la Guía de los 55 Restaurantes de la CV / JM López

El restaurante de Camarena en València se impuso a La Salita, de Begoña Rodrigo, y a L'Escaleta, el restaurante de Kiko Moya y Alberto Redrado en Cocentaina que este año completa el podio. El resto de los establecimientos que figuran entre los diez mejores del listado y que recibieron una estatuilla conmemorativa durante la gala son Arrels (Vicky Sevilla; Sagunt), La Finca (Susi Díaz; Elx), Espacio Montoro (Pablo Montoro; Alicante), El Poblet (Lluís Valls, Delia Claure y Hernán Menno), Bon Amb (Alberto Ferruz; Xàbia), Fierro (Carito Lourenço y Germán Carrizo) y Ausiàs (Ausiàs Signes; Pedreguer). Este último ha sido la gran novedad entre los mejores locales valencianos de 2025 y confirma que Ausiàs Signes, quien fuera el ganador del premio a la "Joven promesa de la cocina valenciana" en la última edición, se ha convertido ya en una auténtica realidad.

Uno de los momentos más emocionantes de la gala fue, sin duda, la entrega del Premio a la Trayectoria Gastronómica, que este año recayó en manos de Carlo D’Anna y Adela Crispino, quienes gestionaron durante tres décadas la Trattoria Napoletana Da Carlo en València.

Asimismo, la gala de este año recuperó el galardón en la categoría de Sostenibilidad, con el patrocinio de Coca-cola, que recayó en el restaurante Cal Paradís (Castelló).

Del mismo modo, durante la ceremonia también se reconoció el talento emergente en el sector hostelero. Así pues, se distinguió a Deiner Hernández (Atalaya) y a Esperança Cano (El Xato) como las mejores promesas de sala y cocina de 2025, respectivamente.

La gala, que estuvo conducida por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, reunió a distintas figuras relevantes de la sociedad y la cocina valenciana, que no quisieron perder la oportunidad de reconocer y aplaudir el talento de los chefs valencianos. Los asistentes pudieron degustar el nuevo Franuí, un novedoso bombón elaborado con chocolate y frambuesa.

La guía, próximamente a la venta

El listado completo, que se ha convertido en un manual de referencia entre los profesionales de la alta cocina y también entre el público general, se podrá consultar de forma completa el próximo viernes, 14 de noviembre, con la guía de los ‘55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana 2024’. A partir de ese día, los lectores y lectoras podrán adquirir por sólo 3,50 euros la tradicional revista de 160 páginas a todo color -diseñada por Laura García- con las recomendaciones del crítico gastronómico de este periódico, Santos Ruiz. Más allá del listado de los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana, la guía incluye también un completo itinerario por algunos de los restaurantes «imprescindibles» de la terreta, más económicos, pero sin perder ni un ápice de calidad.

Por último, los amantes del vino podrán encontrar en sus páginas algunas «joyas» valencianas para maridar las comidas durante todo el año. En total, 55 vinos valencianos que demuestran el alto nivel de las bodegas en valencianas.