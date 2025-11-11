Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat

Un año más, el crítico gastronómico Santos Ruiz ha elaborado su ya tradicional listado de los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana, un proyecto conjunto de los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo— que sale a la venta en formato físico el próximo viernes, 14 de noviembre.

Santos ha elegido Ricard Camarena como el mejor lugar en el que comer. Sustituye a Quique Dacosta Restaurante, que no ha sido evaluado este año porque "era el momento de dar paso a otros protagonistas", como indicó el crítico. No en vano, el local de Denia había ocupado la primera posición en todas las ediciones de la guía. Tras Camarena, La Salita (Valencia) y L'Escaleta (Cocentaina) completan el podio en el olimpo foodie de la Comunitat.

El listado incluye ocho establecimientos de Castellón (uno menos que el año pasado). Algunos suben, otros bajan y hay uno que es novedad. Son los siguientes:

20) Cal Paradís

De nuevo, el primer restaurante de la provincia que aparece es el de Miguel Barrera, con una estrella Michelin desde el año 2013. La guía, además de destacar su buena cocina, ha reconocido su apuesta por los productos de kilómetro cero y la aplicación de principios respetuosos con el medio ambiente con el premio a la Sostenibilidad (ya ganó la Estrella Verde Michelin el año pasado).

En su cocina tienen mucha presencia los productos de Castellón, como la alcachofa o la trufa, siempre vistos desde el punto de vista de un chef de vanguardia. Alguno de sus platos, como la tomata de penjar con sardina de bota y ajos a la brasa, ya son clásicos de la historia gastronómica provincial.

21) Llavor

Un buen salto en la lista (del puesto 34 al 21) es el que ha dado el restaurante dirigido por los jóvenes chefs Jorge Lengua y Adrián Peralta. Desde un local espectacular en lo alto de Torre Bellver (Orpesa), trabajan a partir de un largo menú degustación que cambia dependiendo de los productos que haya de temporada, y en el que muestran toda su técnica, que es mucha. Se habla de ellos como candidatos a ser la próxima estrella Michelin de la provincia.

24) Raúl Resino

El que sí que tiene estrella (desde 2016) es Raúl Resino, establecido ya como una referencia de la cocina de Castellón desde Benicarló. A imagen de cocineros como Ángel León, su cocina se basa enteramente en los productos del mar que llegan a las lonjas de la provincia; y como aquel, es capaz de hacer brillar hasta el pescado mas humilde. En sus manos, una caballa o una galera es el más grande de los manjares. Fue cocinero del año en España en el 2016.

33) Vinatea

Otro restaurante que sube en la lista, del 35 al 33. Desde Morella, Ángela Milián recoge el recetario tradicional de Els Ports y lo reinterpreta, aplicando sobre él una mirada del siglo XXI. En su carta, y en su menú degustación, conviven preparaciones tan tradicionales como la típica olleta morellana con platos más evolucionados, en los que la chef utiliza miso, curry o salsa teriyaki. El establecimiento, abierto en 1988, ostenta el sello Bib Gourmand de Michelin.

35) Atalaya

El último en sumarse al club de las estrellas Michelin de Castellón, en 2021. Un proyecto que nació en 2014 en un humilde local en Alcossebre, desde donde Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci empezaron a ofrecer a precios moderados la cocina de vanguardia que aprendieron en algunos de los mejores restaurantes de España, como Martín Berasategui. El boca a boca de los foodies contribuyó a la evolución tanto de la sala como de la cocina, hasta llegar a lo que es en la actualidad: un espacio en el que disfrutar de una cocina libre, no atada a ningún estilo en particular pero siempre sorprendente y sabrosa.

37) Alessandro Maino

El que más escala en la lista, ya que en el 2024 estaba en el puesto 51. Una buena noticia para el cocinero italiano, establecido desde hace cuatro años en la avenida Rey don Jaime de Castelló (y en verano en Benicàssim, en Villa Angelita). Maino ofrece platos sofisticados, con muchos guiños a la cocina francesa -trabajó seis años en el Ritz de París- y la pasta como especialidad. Desde su apertura ya se ha confirmado como una referencia en la capital, con recomendaciones de las guías Michelin y Repsol.

40) Instinto Carnívoro

Si Raúl Resino es el chef del mar, Juan Traver es el de la carne. Instinto Carnívoro es restaurante pero también carnicería, donde se pueden adquirir todo tipo de cortes y atreverse a probar los distintos tipos de maduración a los que se les somete. Si lo que queremos es sentarnos a comer, Traver ofrece una variedad que difícilmente puede encontrarse en otro sitio, desde una tradicional pierna de cochinillo a una entraña de black angus, pasando por la lengua de vaca madurada o el carpaccio de cabeza de jabalí.

53) Anhelo

Irrumpe en la lista el pequeño restaurante ubicado en la calle Maestro Ripollés de Castelló. El joven (pero ya experimentado) Cristian Granero está en los fogones y su apuesta es la alta cocina y el menú degustación, algo poco usual en la capital de la Plana. Aprovechando su experiencia como panadero y pastelero, el chef de la Vall d'Uixó ofrece bocados deliciosos como, por ejemplo, el bombón de chocolate relleno de foie escabechado o su croissant salado.