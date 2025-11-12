Un restaurante de Castellón, octavo mejor de España en cocina vegetal

La guía We're Smart Green Guide premia cada año a los restaurantes que mejor uso hacen de los productos vegetales. Se trata de la clasificación internacional más prestigiosa en lo que a la cocina verde se refiere, por lo que formar parte de ella pone en el foco a cualquier establecimiento. Y en la edición de este año aparece un restaurante de Castellón, que de hecho se sitúa como el octavo mejor de España en esta categoría.

Se trata de Rubén Miralles, en Vinaròs, que ha conseguido los cinco rábanos, la máxima calificación en la guía. La Green Guide ya había puesto su mirada sobre el local, ya que en la edición anterior ya le había otorgado tres.

Uno de los aspectos que, seguramente, ha tenido en cuenta la publicación es que uno de los tres menús degustación que ofrece Rubén Miralles, el Amarant, es vegano. "Cada plato es un homenaje a nuestro territorio y a la gente que hace posible esta aventura. Apostando siempre por los vegetales en nuestro cocina, y sobre todo por eel territorio", publicó el cocinero en redes sociales al conocer que formaba parte de la lista, tras la gala celebrada en Londres.

Un nuevo reconocimiento para el establecimiento, que ya ostenta un Bib Gourmand de la Guia Michelin (que reconoce los mejores restaurantes en relación calidad-precio) y un Sol Repsol.

Listado de restaurantes

Es precisamente un restaurante español, El Invernadero (Madrid), el que sido proclamado mejor del mundo. Los otros seis españoles que están por encima de Rubén Miralles son Xavier Pellicer (Barcelona), Ricard Camarena (Valencia), La Salita (Valencia), Fierro (Valencia), Les Cols (Olot) y La Aquarella (Gran Canaria). La auténtica primera división de la cocina en la que se ha colado el chef de Vinaròs.