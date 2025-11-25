Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella

Los aficionados a la buena mesa en Castellón están desde hoy de enhorabuena. La provincia suma dos nuevas estrellas Michelin. La Gala de la Guía Michelin 2026, el evento gastronómico más importante, ha tenido lugar esta tarde-noche en Málaga. El Espacio Sohrlín Andalucía ha congregado a la élite de la cocina para anunciar los nuevos galardones, en una ceremonia que ha conducido el televisivo Jesús Vázquez y que puedes ver aquí.

Nuestras nuevas estrellas Michelin

Llavor

Uno de los restaurantes castellonenses premiados es Llavor, liderado por los jóvenes chefs Jorge Lengua y Adrián Peralta. Desde un local espectacular en lo alto de Torre Bellver (Orpesa), trabajan con productos de temporada y en sus elaboraciones muestran toda su técnica, que es mucha. Tanto ellos como el resto del equipo del restaurante son alumnos formados en Gasma, una cantera gastronómica que ha marcado su trayectoria profesional.

¿Y qué se come en Llavor? Paradójicamente, pese a estar al lado del mar hay mucha presencia de productos de montaña, como setas, caza o trufa; aunque lo que guia la cocina es esa temporalidad. Trabajan con dos menús, Gran experiencia 'Nubes de mariposas' y Recuerdo Efímero 'Flores de colores', en el que destacan platos como Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón; Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D’Espadà o Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, entre otras propuestas que hacen las delicias de los comensales.

Restaurante Rubén Miralles

El otro de los restaurante castellonense reconocido es el Restaurante Rubén Miralles, un proyecto que el chef vinarocense puso en marcha en 2018 como una reivindicación de los orígenes y las raíces culinarias del territorio. Formado en Benicarló y con experiencia como jefe de cocina en espacios de referencia de la provincia, como Rojo Picota o Mandarina, Miralles lidera un proyecto en constante evolución.

¿Y qué se come en el Restaurante Rubén Miralles? Su cocina es una apuesta firme por el producto local y de proximidad, un punto de partida que no limita su creatividad, sino que la impulsa. Siguiendo el aprendizaje de su maestro, Avelino Ramón, Miralles reinterpreta la cocina de mercado con nuevas formas, nuevas miradas y propuestas que sorprenden al comensal sin perder nunca la identidad del territorio.

Este trabajo ha sido reconocido en los últimos años: en 2022 obtuvo un Sol Repsol, que revalidó en 2023, además de entrar en la Guía Michelin y en la Guía Sostenible de la Comunitat Valenciana. Su primera estrella Michelin consolida ahora un proyecto que ha convertido las raíces en motor de innovación gastronómica.

Foto de familia de los nuevos establecimientos 1 Estrella Michelin / GM