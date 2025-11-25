Los platos estrella de los tres últimos bares de almuerzos premiados en Castellón: "Todo por ocho euros"

No es necesario que estos tres establecimientos de Castellón reciban ningún premio o reconocimiento para que sus fieles clientes aprecien su trabajo y dedicación. “Cada fin de semana vienen de 300 a 400 clientes”, asume Julián desde Casa Julián de La Barona. “Llevamos 43 años trabajando en Casa Bou y no hemos hecho otra cosa que mejorar. Solo de rabo de toro preparamos 12 kilos cada día y 150 a la semana”, añade Santiago Bou desde Moró. “Aquí solo trabajamos mi mujer y yo, pero nos bastamos para servir entre 100 a 120 almuerzos los días fuertes”, concluye Eusebio García desde el Bar Trafalgar del Grau de Castelló.

Dicho esto, nunca está de más que vengan desde fuera a reconocer la gastronomía de la provincia, con sus bares y restaurantes a la cabeza. Esta vez ha sido el caso de estos tres establecimientos, que recibieron el pasado fin de semana el premio Cacau d'Or que reconocen lo mejor del esmorzar en toda la Comunitat Valenciana.

Con ocasión de este galardón hemos querido preguntar a los últimos premiados por sus platos estrella, esos que no pueden faltar en sus mesas durante cada almuerzo.

Bar Trafalgar (Grau de Castelló)

Abierto por Eusebio García y su esposa, Isabel Perea, hace 22 años, se han especializado en almuerzos. “Antes de la pandemia abríamos también para comer y cenar, pero ya nos hemos quedado los dos solos, así que abrimos a las 9.00 y cerramos a las 14.00, aunque nos quedamos trabajando para el día siguiente”, afirma Eusebio.

El Trafalgar abre de martes a domingo, pudiendo llegar a servir entre 100 a 120 almuerzos al día. “No es muy grande, pero las mesas se van doblando rápido. La gente se queda sorprendida por lo bien que lo llevamos estando los dos solos”, sonríe el propietario, que otorga a su esposa “mucho más de la mitad del mérito porque es la que cocina”.

El suquet y el bacalao, imprescindibles en el Trafalgar. / Mediterráneo

Los clientes pueden seleccionar de 25 a 35 platos para almorzar, y entre los más demandados están “el suquet de rape y raya, que mi mujer lo borda; el bacalao con tomate y pimiento; y las patatas con ajoaceite y pulpo, que es lo más pedido”, desvela Eusebio, que también subraya “otros platos como el pescaíto frito del día, la tortilla de patata y la casquería, desde riñones a higaditos o mollejas”.

Entre los puntos fuertes del Trafagar se encuentra sin duda el precio: “Los almuerzos constan de un gasto con olivas, piparras o ajoaceite, un plato en el que ponemos lo que caben hasta dos de los guisos que preparamos y una bebida. Todo por ocho euros”. Además, con café el precio sube a unos económicos 8,50 euros, mientras que con carajillo la factura asciende a 9,50. Destacar también la apuesta por el producto: “Aquí son todos productos de la zona. El vino por ejemplo, tanto el tinto como el blanco, es el Macameu de Vilafamés”.

Casa Bou (Sant Joan de Moró)

Otro de los restaurantes premiados está en Sant Joan de Moró y es otro clásico de los almuerzos en la provincia. Hablamos, cómo no, del Casa Bou, regentado por Santiago Bou y su familia desde hace la friolera de 43 años. “Antes estaba yo con mis padres. La intención es siempre la de ir mejorando”, confiesa el propietario.

Las alcachofas de Casa Bou, entre las más solicitadas de la provincia. / Mediterráneo

Cuestionado si no ha pensado en mudarse o expandirse, Santi afirma lo siguiente: “Aquí estamos muy a gusto y la calidad de vida es muy importante. Poder venir a trabajar andando, tener a los amigos al lado… todo eso no tiene precio”. Casa Bou, que tiene un aforo para unos 90 comensales, sirve en la actualidad desayunos desde las 9.00, almuerzos y comidas hasta las 16.00 horas, cerrando los domingos “por la conciliación familiar nuestra y de nuestro personal”.

En cuanto a los platos más solicitados por los clientes, Santi Bou recomienda los siguientes: “Las alcachofas, sean con jamón ibérico o con gambas, no pueden faltar. Las servimos además con trufa y encantan ambas. También son imprescindibles los mejillones, que los preparamos al estilo belga, con muchas verduras como apio, puerro, calçots o cebollino, y aceite de oliva”. Por último, en Casa Bou son especialistas en carne y sobre todo en rabo de toro: “Todos los días servimos unos 12 kilos, con más de 150 a la semana. Nos la trae una empresa de Morella y todo el que tienen lo cogemos nosotros”.

Casa Julián (La Barona)

Uno de los clásicos por excelencia de la provincia de Castellón. Se trata de Casa Julián, que en La Barona ha implantado la cultura del almuerzo como pocos sitios, pues por ahí pasan de 300 a 400 comensales cada fin de semana. Julián, su propietario, admite que “lo que más pide la gente es la parrillada de carne a la brasa”, que sirven con una hogaza de pan con tomate, así como con ajoaceite. La carne es protagonista también en Casa Julián, pues sin desmerecer su exquisito pulpo guisado o chipirones destacan sus manitas, tombet, callos, albóndigas o carrilleras. Para chuparse los dedos.

Hogaza de pan con tomate y ajoaceite de Casa Julián. / Mediterráneo