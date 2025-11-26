Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: "Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos"

Jorge Lengua, chef de Llavor (Torre Bellver, en Orpesa), ya es estrella Michelin. El cocinero, después de dormir en un hotel de Málaga, se ha levantado "asimilando" este reconocimiento que la Academia Gastronómica le otorgó anoche en una gala que fue muy fructífera para Castellón, pues ya suma cinco estrellados en la provincia. Natural de Artana, Lengua viajó el martes hacia la ciudad andaluza acompañado de su equipo, con la ilusión por todo lo alto, pero con los pies en la tierra. Estaba en todas las quinielas, pero aun así no se fiaba. "Hemos venido 12 personas del equipo, porque la invitación nos hacía pensar que podría caer la estrella, pero como en los últimos años hay mucho secretismo en torno a los nuevos galardones no podíamos lanzar las campanas la vuelo", comenta.

Ahora ya es una realidad. Jorge, que siempre había soñado con esto, destaca que es la culminación a toda una trayectoria, pues Llavor apenas lleva un año y medio en el panorama gastronómico, pero el chef atesora más de 10 años en los fogones. "Es un sueño hecho realidad", confiesa y añade que "el momento en el que aparece tu nombre y sales al escenario es una locura, un subidón increíble y hay una mezcla de sensaciones". A partir de ahí su teléfono móvil no ha parado de sonar para recibir un aluvión de felicitaciones.

Momento en el que a Llavor se le otorgaba la estrella Michelin / Guía Michelin

El origen, sin tradición familiar en la cocina

Todo comenzó en unas Navidades cuando Jorge tenía 9 años y le pidió a sus padres una cocina de juguete para Reyes. "Fue un regalo que no acabó de gustar a mis hermanos, pero fue el origen de la estrella. Recuerdo como mi padre jugaba conmigo y poco a poco me empezó a gustar más ese mundo", dice el chef, quien reconoce que en su casa no había una gran tradición culinaria: "Solo mi abuela materna tenía algunos matices gastronómicos".

Con el paso de los años, Jorge iba pasando más tiempo en las cocinas de verdad y recuerda que en las fiestas del pueblo o en las reuniones con los amigos era él quien cocinaba. "Mis amigos ya me decían que se me daba bien, pues siempre que nos reuníamos cocinaba yo y cada vez me gustaba más". Formado en Gasma, el de Artana ha trabajado en algunas de las mejores cocinas de España de la mano de Miguel Barrera, Quique Dacosta, Sergio León o Ricard Camarena. "Les estoy muy agradecido y aprendí de todos ellos, pero en tramos cortos, pues quería transmitir mi propia esencia".

Otro paso muy importante de este éxito tiene nombre y apellidos: La Suculenta. El local de Benicàssim, que Jorge define como "la niña de mis ojos", es el germen, aunque señala que "son dos tipos de experiencia gastronómica diferente (comparándola con Llavor), y hubo un momento de inflexión en el que buscaba sacar todo mi potencial y en la cocina de La Suculenta era muy complicado, había que buscar otro lugar y llegó la oportunidad de Llavor", indica el que fuera reconocido como Cocinero Revelación de la Comunidad Valenciana 2021 y Mejor Cocinero de la provincia de Castellón 2023. Su ascenso ha sido meteórico y su apertura ya fue la más comentada del panorama castellonense en 2024. La estrella era cuestión de tiempo.

El restaurante

Llavor abrió sus puertas antes del verano de 2024 como un espacio comprometido con la naturaleza y el valor del producto, con un aforo máximo de 18 personas. En apenas unos días, el próximo 4 de diciembre, arrancará la nueva temporada otoño-invierno en la que existen dos menús disponibles: Gran experiencia "Nubes de mariposas" y Recuerdo Efímero "Flores de colores", en el que destacan platos como Capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón; Calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D’Espadà; o Fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra, entre otras propuestas que hacen las delicias de los comensales.

"Lo que ofrecemos es como si fuera una obra de teatro, jugar con los diferentes elementos que tenemos, que son muy buenos, para que el comensal se vaya de aquí con la sensación de que ha estado en un ambiente familiar, se haya sentido acogido y sobre todo que se marche con una sonrisa en la cara", revela Jorge, quien quiere acordarse de algunos de los compañeros que han sido parte vital para conseguir este reconocimiento. "Hay gente como Juanjo Vilar, mi primera mano derecha y amigo; Iker Vilar, el mejor arrocero de la provincia; Jorge Silvestre, Tomás y Racli, del equipo de La Suculenta; y Azahara, jefa de Sala de Llavor, que forman parte de todo esto".