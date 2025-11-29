¿Cuánto cuesta comer en los dos nuevos restaurantes con estrella Michelin de Castellón?

Tardó mucho en llegar la primera estrella Michelin a Castellón. Lo hizo en 2014, de la mano de Miguel Barreda, al mando de Cal Paradís (Vall d'Alba). En un lento goteo, se fueron sumando con el paso de los años otros establecimientos y, tras las dos de 2025, son ya cinco los locales que acreditan este galardón en la provincia.

Tras Barreda, en 2016, llegó el turno de Raúl Resino (Benicarló); y en 2021 de Atalaya (Alcossebre). Ha habido que esperar cuatro años para ampliar la nómina de restaurantes castellonenses estrellados, con Llavor (Orpesa) y Rubén Miralles (Vinaròs). Serán muchos a los que interese qué se come y, también, cuánto cuesta.

Precio del menú en Llavor

La de Llavor es, hasta el momento, una historia de éxito, sobre todo teniendo en cuenta que hace solo un año y medio que está abierto. Al frente de los fogones, dos cocineros muy jóvenes: Jorge Lengua y Adrián Peralta.

¿Y qué se come? En Llavor presumen de basarse en la despensa que ofrece Castellón a la hora de elaborar sus platos, con especial atención a los productos de caza y de montaña (setas, trufa...). Alguna muestra de lo que ofrecen sus dos menús: capellanet a la llama y berenjena escalibada al carbón; calamaret a la brasa con papada, galeras y la Caseta D’Espadà; fideos de anémonas, halófilas y clorofila de tierra; bacalao, cap i pota y brandada de chirivía...

En cuanto a los precios, son, aún, bastante asequibles para un estrella Michelin. El coste del menú Recuerdo Efímero es de 79 euros y el del Gran Experiencia 99 euros.

Precio del menú en Rubén Miralles

La de Rubén Miralles es una historia de cocinero hecho a sí mismo, sin estancias previas en grandes restaurantes ni la tutela de un grande de la gastronomía española. En 2018 se lanzó a la aventura en su localidad natal y, poco a poco, se fue haciendo un hueco en la conversación foodie de la provincia.

El estilo de cocina del chef, en sus propias palabras, se basa en el producto de temporada de Castellón. "El que viene al restaurante come territorio", resume. Preparaciones con una base tradicional, en definitiva, pero bajo el punto de vista de un cocinero de vanguardia. Como ejemplo, su helado de calabaza, vichyssoise de boletus, eucaliptus y sardina ahumada.

Rubén Miralles ofrece hasta cuatro menús, a precios distintos. De más barato a más caro, se puede elegir el Producte (49 euros), el Amarant (totalmente vegano, por 56 euros), el Terreta (68 euros) y el Rubén Miralles (104 euros).