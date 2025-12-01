La Guía Repsol elige siete Soletes de Navidad en Castellón: "Un ambiente especial y los mejores dulces"

La Guía Repsol ha puesto el broche gastronómico a las fiestas con la presentación de sus Soletes de Navidad, una edición especial que reconoce aquellos lugares donde la magia navideña se disfruta alrededor de una mesa, una barra o un obrador tradicional. Este año, la provincia de Castellón suma siete nuevos establecimientos a la prestigiosa selección, que destaca rincones con encanto donde el ambiente festivo y los sabores más dulces se convierten en protagonistas.

En Benicàssim, las miradas se dirigen a Cárnicas Racero y Homo Panis, dos direcciones que representan a la perfección el espíritu de estos Soletes. El primero, un templo del producto para surtir las mesas navideñas con materia prima de calidad; el segundo, un obrador donde el pan y la bollería artesana se convierten en un lujo cotidiano capaz de elevar cualquier desayuno o merienda propia de estas fechas.

Castelló de la Plana incorpora también tres nuevos nombres: Can Celiac, La Morería y Sísif. Cada uno, desde su personalidad, aporta una propuesta especialmente pensada para los encuentros propios de diciembre. Desde espacios donde reunirse en grupo sin perder la calidez, hasta barras donde el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja se alarga entre brindis. Lugares que, sin perder su carácter cotidiano, se visten de celebración.

El listado provincial se completa con La Bodegueta de Sant Vicent, en Vinaròs, un clásico imprescindible para quienes buscan un ambiente familiar y una cocina honesta capaz de encender recuerdos navideños, y La Perdi, en Sant Mateu, parada ideal para los desplazamientos invernales y ejemplo de hospitalidad en el interior de la provincia. Dos propuestas que reafirmarán su popularidad durante los días más festivos del año.