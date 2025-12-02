Un restaurante de Castellón tiene una de las mejores tapas del Campeonato de España, pero renuncia a participar en la final

Pocos restaurantes pueden presumir de haberse clasificado para la final ‘Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto’. A nivel nacional lo han hecho un total de 16, siendo El Pecat de la Vall d’Uixó el único representante de Castellón. “En un primer momento competíamos más de 100 restaurantes”, confiesa Paco Ribera, propietario del establecimiento seleccionado en la provincia.

Paco, que dirige el restaurante junto a su pareja y cocinera Ana Sevillá, apostó por un aperitivo que fusiona el mar y la tierra: un guiso de manitas de cerdo con lágrimas de bacalao al pil-pil y el crujiente de su piel. “La final era el próximo 10 de diciembre en Avilés (Asturias) y estamos hasta arriba de trabajo en esas fechas. Nos ha dolido, pero hemos tenido que renunciar”, lamenta el jefe de sala de El Pecat, que acaba de cumplir su 17 aniversario.

Paco y Ana, jefe de sala y cocinera de El Pecat, en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Para poder acceder a la gran final del Nacional, el dueño del restaurante desvela que “la criba ha sido importante porque eran los clientes los que tenían que votar en un proceso muy exigente”. Es por ello que se siente especialmente orgulloso del resultado de esta tapa: “Muchos clientes nos la están pidiendo ya también cuando vienen en sus menús. Es un plato que da mucho trabajo, pero tiene muy buen resultado y está gustando mucho”.

A nivel autonómico, junto a El Pecat, el único establecimiento clasificado fue la horchatería Cal Carrero, en Valencia, con una de las tapas de barra más clásicas, las patatas bravas. Crujientes por fuera, melosas por dentro, incorporan alioli casero, una salsa para el recuerdo y un toque de Pimentón de la Vera.

Al certamen, que arrancó el 14 de noviembre y se prolongó hasta el 30 de ese mismo mes, concurrieron más de un centenar de participantes de todos los rincones de España con propuestas muy dispares dividas en dos categorías: mejor aperitivo clásico -en la que compitió El Pecat- y mejor aperitivo moderno. La final se disputará el miércoles 10 de diciembre en Avilés.