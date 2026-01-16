El restaurante de Castellón que competirá por ganar el Concurso Profesional de Trufa de Andilla

Cinco recetas finalistas, seleccionadas entre cerca de una veintena de propuestas procedentes de toda España, competirán en directo el próximo 19 de enero en el Veles e Vents de Valencia en el Concurso Profesional de Trufa de Andilla 2026. El certamen, consolidado en el calendario gastronómico nacional, se complementa con la Feria Valenciana de la Trufa, que celebrará su octava edición del 24 al 26 de enero en el municipio de Andilla, en la comarca de La Serranía. Ocho ediciones que han contribuido a posicionar la trufa negra valenciana en el panorama gastronómico nacional.

La dirección del concurso ha seleccionado las cinco recetas finalistas tras evaluar de forma anónima cerca de veinte propuestas, priorizando la integración de la trufa negra de Andilla (Tuber melanosporum) en el plato, la originalidad y el protagonismo del producto. Y una de ellas es 'made in Castellón'. Un restaurante de la provincia competirá en la cita gastronómica que homenajea a la trufa, el oro negro culinario que tiene en las comarcas de Els Ports y el Alto Palancia, así como en algunos municipios del Maestrat un paraíso para su cultivo y recolección, gracias a unas condiciones naturales que han convertido a este territorio en uno de los referentes de la truficultura en la Comunitat Valenciana.

Jurado

El jurado estará presidido por Roger Julián, chef del restaurante Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia), con una estrella Michelin, finalista autonómico de Cocinero del Año 2025 y ganador del Concurso de Trufa de Andilla 2025. Junto a él formarán parte del jurado Rubén Fenollar, chef ejecutivo de Master Chef World; el gastrónomo y divulgador Pedro G. Mocholí; Mónica Morales, responsable de Turismo Gastronómico de la Cámara de Comercio de Valencia y de Relaciones Institucionales de Mediterráneo Culinary Center by Cámara; y Mari Ángeles García Capdepón, jefa de servicio de València Turisme (Diputación de Valencia).

Los finalistas

Restaurante Vinatea (Morella) : Un restaurante gastronómico en el centro de Morella que fusiona cocina tradicional de la zona con técnicas e ingredientes contemporáneos y de temporada. Abrió en 1988 y ha mantenido distinciones como el Bib Gourmand de la Guía Michelin y recomendaciones en la Guía Repsol, destacando por su producto local y su creatividad. Angela Milián es su chef y es referente en la comarca por, entre otros, su menú de trufa negra.

Restaurante Mengem (El Cabanyal, Valencia) : Es un acogedor bistró contemporáneo situado en el barrio marinero de El Cabanyal-El Canyamelar en Valencia, con una cocina de temporada creativa y de raíces mediterráneas y galas. Fundado en diciembre de 2024 por los chefs Sandra Guglielmetti y Elias Kogler, tras importantes trayectorias en cocinas nacionales e internacionales, el restaurante da gran importancia al producto local, que incluso cultivan en su propio huerto en Meliana. En menos de un año fue recomendado por la Guía Michelin, destacando por su enfoque sostenible, menú estacional y experiencia gastronómica íntima.

Travieso Wine Bar (Valencia) : Travieso Bar es un wine bar moderno en el corazón del barrio del Eixample de Valencia, centrado en una amplia selección de vinos —más de 100 referencias— acompañados de tapas y picoteo creativo de alta calidad. El proyecto es obra de Nacho Otamendi, sumiller y propietario con pasión por el vino singular y los productos gourmet, con un enfoque en el maridaje y la gastronomía desenfadada.

Restaurante Exótico (Benidorm) : Es un restaurante gourmet elegante ubicado en la primera planta del Hotel Primavera Park en Benidorm (4*SUP), conocido por su cocina fusión creativa que mezcla sabores internacionales y mediterráneos con propuestas originales y bien ejecutadas. El local se distingue por su atmósfera vibrante y sofisticada, con eventos, música en vivo y espectáculos ocasionales, lo que lo convierte en una experiencia culinaria y social destacada en la ciudad. Su joven chef, Rubén Pinilla destaca en la Marina Alta por su exigente propuesta y por haber sido reconocido como el Mejor Steak Tartare 2023 de Alicante.

Restaurante Kawori (Valencia) : Alberto González es un chef valenciano apasionado por reinterpretar la cocina japonesa con una visión propia y creativa, buscando el equilibrio de sabores, texturas y aromas que sorprendan a quienes prueban su cocina. Su trayectoria y curiosidad lo llevaron a fundar el restaurante Kawori en Valencia, un proyecto gastronómico que no solo ofrece platos japoneses de alta calidad, donde Alberto fusiona técnicas y tradiciones japonesas con guiños personales y creatividad contemporánea, como se ha visto en eventos gastronómicos donde ha presentado creaciones tan singulares como la gyoza de paella, o ha resultado reconocido como “Maestro del Salmón 2025”. Kawori está reconocido con un Solete en la Guia Repsol

El concurso se desarrollará a partir de las 10.30 horas en las cocinas de la Sala Océano del Veles e Vents. A las 12 horas comenzará la fase final con el emplatado y la explicación de cada receta frente al jurado, con un tiempo máximo de cinco minutos por participante y orden de intervención establecido por sorteo.

Cada finalista aportará los ingredientes necesarios para la elaboración del plato, a excepción de la trufa, que será facilitada por la organización. Los participantes podrán contar con un ayudante y deberán reproducir la receta presentada en la fase de preselección. El certamen contará con público acreditado, entre ellos prensa, representantes institucionales y acompañantes.

Los premios del concurso están dotados con 1.700 euros, repartidos en 1.000, 500 y 200 euros para los tres primeros clasificados. El ganador ejercerá además como representante de la Trufa de Andilla durante 2026 en congresos y ferias gastronómicas.

Está prevista la asistencia de diversas autoridades, entre ellas el Conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; el Secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el Diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell; y el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, así como representantes de asociaciones profesionales, marcas de calidad y medios especializados.

Además de la competición, el Ayuntamiento de Andilla organizará una jornada gastronómica con productos de la provincia de Valencia, como vinos y aceites de oliva de Bodegas El Villar, quesos artesanos de Hoya de la Iglesia, panes tradicionales, embutidos trufados, huevos rotos trufados, carrillada trufada y dulces artesanos serranos, acompañados de Black Truffle Gin y cócteles elaborados con marcas como Petroni y Royal Bliss.

20 años de truficultura

Andilla es uno de los principales municipios productores de trufa negra (Tuber melanosporum) de la Comunitat Valenciana, con más de 20 años de tradición. Cuenta con una de las asociaciones truferas más antiguas de España y se ha consolidado como referente del cultivo de trufa en la provincia de Valencia y como destino de trufiturismo de interior. Esta edición del concurso y la feria rendirá homenaje, a título póstumo, a Ernesto Enguídanos, precursor de la Trufa de Andilla.